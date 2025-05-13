Bir grup siber güvenlik uzmanı, 2020 model bir Nissan LEAF'i hack'lemeyi ve otomobilin tüm kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Hacker'lar, bu işlemi güvenlik açıkları ve birkaç küçük ekipman sayesinde gerçekleştirdiler.

Macaristan merkezli bir siber güvenlik firması olan PCAutomotive, çok ilginç bir işe imza attı. Beyaz şapkalı hacker'lar, 2020 model bir Nissan LEAF'i hack'lemeyi ve otomobilin tüm kontrolünü ele geçirmeyi başardılar. Bilgisayar korsanlarının böyle bir işi başarıyla tamamlamalarını sağlayan esas husus ise güvenlik açıklarıydı.

Siber güvenlik uzmanları, 2020 model Nissan LEAF'i hack'lemek için bilgisayarları ile eBay'den aldıkları birkaç küçük ekipmanı kullandılar. Otomobilin Bluetooth protokolündeki bir güvenlik açığından faydalanarak başarılı bir bağlantı gerçekleştiren beyaz şapkalı hacker'lar, diğer güvenlik açıklarından faydalanarak da otomobilin tüm kontrolünü ele geçirmeyi başardılar.

Takip edildi, dinlendi ve hatta uzaktan kontrol edildi

Yapılan çalışma kapsamında Nissan LEAF'in kabin içi konuşmaları tek tek dinlendi. Otomobilin konumu da sürekli olarak takip edildi. Siber güvenlik uzmanları, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de otomobili uzaktan kontrol etmeyi başardılar. Üstelik bu işlem, Nissan LEAF hareket hâlindeyken gerçekleştirildi. Aynı şeyi siyah şapkalı hacker'ların yapması hâlinde neler yaşanacağını düşünün!

Nissan LEAF, bazı okurlarımızın bilebileceği üzere elektrik motorlu bir otomobil. Hâl böyle olunca kimi okurlarımız, yaşanan olayın otomobilin elektrikli olmasından kaynaklandığını düşünebilir. Ancak böyle bir şey olmadığını özellikle vurgulayalım. Bu noktada şöyle bir örnek verebiliriz; EPS gibi teknolojiler, bugün elektrikli olsun veya olmasın tüm otomobillerde bulunuyor. Yani aynı şey, Nissan'ın benzinli otomobili Micra'da da yaşanabilir. Burada önemli olan nokta, güvenlik açıkları...

PCAutomotive'in yayımladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz