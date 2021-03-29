Hafta sonu bir kişinin ismini kullanarak sahte bir Clubhouse hesabı açması ve sesini taklit ederek odalara girip insanlarla konuşması hakkında açıklamalarda bulunan şarkıcı Hadise, konuyla ilgili hukuki işlem başlatacağını söyledi.

Son dönemlerin en popüler mobil uygulamalarından biri olan Clubhouse, daha çok ünlü isimlerin sosyal ağ uygulamasında gerçekleştirmiş olduğu açıklamalar ya da teknoloji devlerinin üzerinde çalıştığı benzeri uygulamalar ile gündeme geliyor ancak bu kez konu, Clubhouse’da bir kişinin ünlü şarkıcı Hadise’yi taklit etmesi oldu.

Bizzat Hadise tarafından yapılan açıklamaya göre dün akşam bir kişi, Clubhouse’da sahte bir “Hadise” hesabı açtı ve bu hesap üzerinden girmiş olduğu sohbet odalarında şarkıcı Hadise’nin sesini taklit ederek insanlarla konuştu ve hatta şarkılar söyledi.

“Konu ile ilgili hukuki işlem başlatacağım”

Sahte Hadise, Clubhouse’da fazla dikkat çekmiş olacak ki konu, gerçek Hadise’nin kulağına kadar gitmiş durumda. Instagram hesabından yeni bir hikaye paylaşan Hadise, konuyu hukuka taşıyacağını ifade ederken açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse’da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum.”