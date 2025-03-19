Half-Life 2 RTX'in ücretsiz demo sürümü Steam’de yayımlandı. Işın izleme, geliştirilmiş dokular ve yüksek poligonlu modellerle yenilendi.

Half-Life 2, RTX teknolojisiyle güncellendi! Eğer bu efsanevi oyunu ışın izleme (ray tracing) desteğiyle oynamayı merak ediyorsanız, artık ücretsiz bir demo sizi bekliyor. Şimdi Steam’den indirip yenilenmiş City 17’de bir tur atabilirsiniz.

Valve’ın klasik oyunu Half-Life 2, RTX teknolojisiyle yenilendi. Oyunun ışın izleme (ray tracing) desteğine sahip sürümünü denemek isteyen oyuncular için ücretsiz bir demo yayımlandı.

RTX sürümünü denemek isteyenler için önemli detaylar

Half-Life 2 RTX’in demo sürümünü oynayabilmek için orijinal Half-Life 2’ye sahip olmak gerekiyor. Steam mağazasında erişime açılan demo, ışın izleme teknolojisi, geliştirilmiş dokular ve yüksek poligonlu modellerle yeniden tasarlanmış bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun görsel açıdan nasıl değiştiğini görmek isteyen oyuncuların, Steam üzerinden demoyu indirerek City 17’de keşfe çıkabilecekleri belirtildi.

Half-Life 2 RTX'in tam sürümünün, orijinal Half-Life 2’ye sahip olan oyuncular için ücretsiz olarak sunulacağı duyuruldu. 2004 yılında piyasaya sürülen oyunun, geçmişte çeşitli kampanyalar kapsamında ücretsiz dağıtıldığı hatırlatıldı. Bu nedenle, birçok oyuncunun oyunu halihazırda kütüphanesinde bulundurabileceği ifade edildi.

Half-Life 2’yi henüz satın almamış oyuncular için ise indirim fırsatı sunuldu. Steam Bahar İndirimleri kapsamında oyunun %80 indirimle satışa çıkarıldığı duyuruldu. RTX sürümüne erişmek isteyenler için bu kampanyanın, orijinal oyunu satın almak adına önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.