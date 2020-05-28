Half-Life: Alyx 1.4 Güncellemesi Yayınlandı

Valve, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü VR oyunu Half-Life: Alyx için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme, sanal gerçeklik ekipmanları ile oynanabilen oyunun önemli sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Piyasaya sürdüğü oyunlarla video oyun sektörünün vazgeçilmezlerinden bir tanesi olmayı başaran Valve, birkaç ay önce yeni Half-Life oyunu "Half-Life: Alyx"i duyurdu. Oyunseverler, bu oyunu "Half-Life: 3" olarak beklemiş olsalar da Valve, yeni oyunuyla oyunseverlere hikayenin devamı yerine benzersiz bir VR deneyimi sundu.

Oyunseverler bir süredir, Half-Life deneyimini sanal gerçeklikle birleştiren bu oyunu deneyimliyorlar ancak oyundaki bazı sorunlar gerçek anlamda can sıkıyordu. Şimdiyse Valve, yayınladığı bir güncellemeyle oyuna hem bazı yenilikler getirdi hem de sorunları giderdi. Peki Valve'ın Half-Life: Alyx 1.4 güncellemesi neler sunuyor?

Oyuncuların Half-Life: Alyx'teki en büyük rahatsızlıkları, oyunda yaşanan çökmelerdi. Valve tarafından yapılan açıklamalar, oyundaki çökme sorununun büyük oranda düzeltildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca eklenti yönetimi de artık daha işlevsel ve oyuncular, bu oyunu artık Çekçe, Macarca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Ukraynaca ve Vietnamca gibi dillerde alt yazılı olarak oynayabiliyorlar.

Half-Life: Alyx'in mevcut sürümündeki sorunlardan bir tanesi de oyundan çıkış yapılırken çalışmayan kaydetme özelliğiydi. Geliştirici ekip, son güncellemeyle bu sorunun da üstesinden geldi. Yani oyuncular, bundan sonra oyunu kapatırken manuel kayıt yapmaya gerek duymayacak ve oyun, kapatılırken otomatik kayıt yapacak. Ayrıca bu oyun için "Atölye" çalışması yapan oyunseverler de çeşitli yeniliklerle karşılaşacaklar.