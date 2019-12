Halo: Reach, Steam’de Satışa Sunuldu

Uzun zamandır PC’ye gelmesi beklenen oyun Halo: Reach, dün itibarıyla Steam ve Windows Store’da oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Oyun, uygun fiyat etiketi ve kalitesi ile oyuncuların ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda.

Microsoft, ünlü oyunu Halo’nun bu yılın başında PC için yayınlanacağını duyurmuştu. PC için yayınlanan ilk Halo oyunu olan Halo: Reach, dün itibarıyla Steam ve Windows Store üzerinden erişime açıldı. Dün satışa sunulan oyuna ilgi, beklenenden çok daha yüksek oldu.

Halo: Reach, Steam ve Windows Store’da 18.5 TL'ye satın alınabiliyor. Halo: Combat Evolved, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST ve Halo 4 özelliklerini barındıran Master Chief Collection’a ise 61 TL fiyatla yine Steam ve Windows Store üzerinden ulaşılabilir.

Halo: Reach'in yayınlanmasının ardından Halo: Master Chief Collection, 3 Aralık günü Steam’de en fazla satan oyun oldu. Halo: Master Chief Collection, 3 Aralık’ta, 139.089 satış rakamı ile en iyi yükseliş gösteren oyun oldu. Halo: Master Chief Collection’ı toplamda yalnızca PUBG, Dota 2 ve Counter-Strike: GO geçebildi.

Bu sayılar Halo’nun tüm satış sayılarını açıklamıyor. Steam’deki satışlarının yanında Halo, Windows Store’da da kullanıcılara sunuldu. Oyun, Windows Store’da da kullanıcılar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Halo: Reach’ın PC versiyonunda 11 farklı bölüm, tek kişilik, multiplayer ve Firefight modları ile oynanabiliyor. Oyuna, The Forge ve Theatre modları ise 2020 yılında eklenecek.

Halo: Reach, Xbox One’daki The Master Chief Collection’a da eklendi. Çok oyunculu modu ücretsiz ile Firefight modu 10 dolar fiyatla Xbox One için satılıyor. Xbox Game Pass aboneleri, Xbox One ve PC’de oyuna dair her şeye ücretsiz olarak ulaşabiliyorlar. Oyuna Steam üzerinden erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.