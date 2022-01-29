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  • Hamster’lardan İnsanlara COVID-19 Bulaşabildiği Öğrenildi

Tek Düşman Yarasalar Değil: Hamsterların İnsanlara COVID-19 Bulaştırabildiği Ortaya Çıktı

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Çin’in Hong-Kong kentinde yapılan bir araştırmada COVID-19 konusunda yeni bir endişeye yol açtı. Eğer hamster besliyorsanız dikkatli olun zira hamsterlardan da insanlara COVID-19 bulaşabildiği öğrenildi.

Bundan tam 2 yıl önce ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ilk çıktığı sıralarda hurafeleri de beraberinde getirmişti. O zamanlar herkes, COVID-19’un insanlara Çin’de içilen yarasa çorbasından bulaştığı hakkında konuşuyordu.

Bu konunun doğruluğu veya yanlışlığı tartışılır ancak konumuz o değil. Çin’in Hong-Kong kentinde yapılan bir araştırmalara göre tek düşman yarasalar değil. Eğer hamster besliyorsanız dikkat etmek isteyebilirsiniz. Araştırma sonuçlarına göre hamsterlar, insanlara COVID-19 bulaştırabiliyor.

2 binden fazla hamster uyutulacak

hamster

Hong-Kong’daki evcil hayvan dükkanlarında bulunan hamsterlardan toplanan örnekler test edildi. Testlerin sonucunda birbirinden bağımsız iki hamsterdan insana COVID-19 bulaşması vakası görüldü. Böylelikle COVID-19’un Delta varyantının hamsterlardan insanlara geçebileceği belgelenmiş oldu.
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Hamsterlara nasıl virüs bulaştı diye soruyor olabilirsiniz, haklısınız. Şöyle ki bu hamsterlar, Hong-Kong’a ithal edilmeden önce bulundukları bölgede bu virüsü kapmışlar. Hong-Kong hükumeti, daha fazla bulaşı olmaması için 2.000’in üzerinde küçük hayvan itlaf edilecek.

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/saglik/arastirma-covid-19-hamsterlardan-insanlara-bulasabiliyor,SxVcVQjhjEmKnYM3-mB5fg
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