Hangi İlde Kaç Omicron Vakası Olduğu Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, omicron varyantı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bazı kaynaklarda, Türkiye'deki omicron oranının yüzde 42 olduğunun ifade edildiği ancak bunun gerçek olmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de hangi illerde kaç omicron varyantı bulunduğu açıklandı.

Birkaç yıldır hayatımızın içerisinde olan koronavirüs pandemisi, 2022 yılında da peşimizi bırakacak gibi görünmüyor. Omicron olarak isimlendirilen yeni varyantın görülmemiş hızda yayılması, dünyanın pek çok yerinde kapanmayalara yol açarken Türkiye'deki durum da pek iç açıcı değil. Zira 26 Aralık'ta 20 bin 138 yeni vaka görülürken 27 Aralık'ta açıklanan sayı, bir anda 26 bin 99 olarak kayıtlara geçti. Bu da Türkiye'de omicron ile ilgili endişelerin artmasına yol açtı.

Ancak durum zaten pek de iç açıcı değilken, vatandaşı daha fazla korkutan bir gelişme yaşandı. Küresel çapta varyant yoğunluk analizleri yapan CoVariants isimli internet sitesi, Türkiye'deki omicron oranının yüzde 42 olduğunu yazdı. Bu bilgi, yerli medya kuruluşlarında da manşete taşındı. Hal böyle olunca da Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Bakanlık, CoVariants verilerinde hata olduğunu, Türkiye'nin yüzde 42'sinin değil, yalnızca 42 kişinin omicron varyantı olduğunu duyurdu.

Omicron varyantı görülen iller tek tek açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'deki 42 omicron varyantının hangi şehirlerde olduğu tek tek açıklandı. Buna göre;

İstanbul: 30 vaka

30 vaka İzmir: 6 vaka

6 vaka Kütahya: 2 vaka

2 vaka Isparta: 2 vaka

2 vaka Diyarbakır: 1 vaka

1 vaka Şırnak: 1 vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bazı basın yayın organlarında, https://covariants.org/per-country adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak ülkemizde omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanmıştır.

İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını; bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220'sinin Delta 27'sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344'tür. Bunların 3073'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)'dir.

Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden https://www. gisaid.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur