Huawei, üst düzey özelliklere sahip yeni dizüstü bilgisayarı MateBook Pro'yu duyurdu. HarmonyOS 5 ile çalışan dizüstü bilgisayar, gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatıldı. Peki Huawei MateBook Pro'nun fiyatı ne kadar?

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni haftaya hızlı başladı. Şirket, katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarına ek olarak Nova 14 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Ancak tüm bunlarla yetinmedi. Huawei, amiral gemisi özelliklere sahip dizüstü bilgisayarı MateBook Pro'yu da resmen duyurdu. Gelin hep birlikte bu dizüstü bilgisayarın özelliklerine bakalım.

Huawei MateBook Pro, 14.2 inç boyutunda 3.1K çözünürlük sunan 120 Hz'lik OLED ekranla donatıldı. 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, nano-aşındırma ve nano-manyetik kaplama teknolojileri ile parlamayı yüzde 99 oranında azaltıyor. Alüminyum gövdeye sahip olan MateBook Pro, sadece 970 gram ağırlığında.

Karşınızda Huawei MateBook Pro

Hangi işlemciyle çalıştığı açıklanmayan dizüstü bilgisayar, 32 GB'ye kadar RAM ve 2 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 10,2 saate kadar kullanım imkânı sunan 70,2 Wh kapasiteli bir batarya, 140W hızlı şarj desteği sunuyor. Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı, HarmonyOS 5 işletim sistemi ile çalışıyor ve bazı yapay zekâ özelliklerine ev sahipliği yapıyor.

Bilgisayardaki belgeleri özetleyen, toplantı notları ve sistem ayarları yapabilen kişisel asistan Xiaoyi'yi destekleyen MateBook Pro, Hareket Navigasyonu ve Star Flash gibi özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Gelişmiş gizlilik özelliklerine sahip olan dizüstü bilgisayar, fiziksel bir anahtar ile kamerayı, mikrofonu ve konum servislerini devre dışı bırakmaya izin veriyor.

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre MateBook Pro, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Bilgisayarın fiyatı ise 1.110 dolardan başlayacak ve 1.525 dolara kadar yükselecek. Bilgisayarın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.