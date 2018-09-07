100 TL Diye Kabul Ettiği Banknotun Değeri 35 Bin TL Çıktı

Ordu'da bir dövme sanatçısı, müşterisinden aldığı 100 TL'lik banknotun önce sahte olduğunu düşündü. Fakat konuyu araştıran adam banknotta basım hatası olduğunu ve bu nedenle koleksiyon değeri taşıdığını öğrendi.

Bir şey nadir bulunuyorsa değeri, herhangi bir şeye göre oldukça farklı olabilir. Ordu’nun Altınordu ilçesinde dövme sanatçısı olan Mustafa Gedikli, bu durumu birinci elden tecrübe etme fırsatı buldu. Hollanda’dan gelen bir müşterisinden ‘hatalı’ bir 100 TL’lik banknot alan Gedikli, farkında olmadan koleksiyon değeri olan bir banknot almış oldu.

Aşağıdaki fotoğrafta görmüş olduğunuz banknot ilk bakışta sıradan bir 100 TL gibi görünebilir. Fakat dikkatli incelerseniz banknotun sağ üst kısmında 100 yerine 10 yazdığınız görebilirsiniz. Bunun nedeni paranın sahte olması değil, basım sırasında hata gerçekleşerek bir adet sıfırın eksik basılması. Bu da söz konusu banknotu ender bulunan bir parça haline getiriyor.

Söz konusu banknot ile ilgili açıklamalarda bulunan Gedikli, ‘’Ben ilk başta bu parayı sahte zannettim, daha sonra araştırınca anladım ki koleksiyon değeri varmış. Bu parada bankanın basım hatası var. Sağ üst köşesinde bir tane sıfırı noksan, hatası o. Biraz araştırma yapınca böyle paraların olduğunu, değerinin biçilemediğini anladım." dedi.

Basım hataları nadir olduğu için banknotun değerli olduğunu söyleyen Gedikli, ‘’Şu an bu paraya teklif verenler 30-35 bin TL’ye kadar çıktı ama daha da araştırmaya devam ediyorum. Sonuçta çok nadir görülen bir olay. Bayağı bir araştırma yaptım, şu an tek gibi görülüyor. Farklı bir parada (10 TL) daha önce sıfır hatası olmuş, onlar belirli bir miktara satmışlar.’’ dedi.