Resmi olarak yapılan açıklamalara göre Hayden Christensen, Obi-Wan Kenobi dizisinde Darth Vader'ı canlandırmak üzere Star Wars evrenine geri dönecek. Dizinin çekimleri ise Mart 2021'de başlayacak.

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan Disney, çevrimiçi yayın platformu Disney+’ta yayınlanacak yeni dizisi Obi-Wan Kenobi ile Star Wars hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırmayı başaracak gibi duruyor. Zira Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy tarafından yapılan açıklamalara göre Hayden Christensen, Obi-Wan Kenobi dizisinde Darth Vader rolünü yeniden canlandıracak.

Konuyla ilgili olarak Star Wars resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Hayden Christensen, Ewan McGregor’a katılarak Obi-Wan Kenobi’de Darth Vader’a geri dönüyor. Orijinal dizi, Sith’in İntikamı’ndan 10 yıl sonra geçiyor ve Disney+’a geliyor.” ifadelerine yer verildi.

Disney+'ta yayınlanacak Obi-Wan Kenobi dizisinin çekimleri Mart 2021'de başlayacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christensen, “Anakin Skywalker'ı oynamak inanılmaz bir yolculuktu” ifadelerini kullanırken; “Tabiki, Anakin ve Obi-Wan son gördüğümüzde pek de iyi şartlarda değillerdi… Deborah Chow gibi harika bir yönetmenin bizim için ne planladığını görmek ilginç olacak. Ewan ile tekrar çalışmaktan heyecan duyuyorum. Geri dönmek iyi hissettiriyor.” şeklinde konuştu.

Obi-Wan Kenobi ilk kez geçtiğimiz yıl Disney’in D23 etkinliğinde duyurulmuştu. Şu an için hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz yapımın çekimleri, gelecek yılın mart ayında başlayacak. Dizinin Disney+’taki yayın tarihi hakkında ise kesin bir açıklama yapılmış değil.