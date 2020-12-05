Disney, geçtiğimiz sene kasım ayında Disney+ yayın platformunu başlatmıştı. Şirketin sahip olduğu Hulu yayın servisi de 2007 yılından beri aktif olarak çalışıyor. Şirket, bu iki platformu tek bir platform haline getirmek için çalışmalara başladı.

Hem sinema filmlerinin hem de dizilerin ve komedi programlarının artık fiziksel olarak izlenmek yerine yayın platformları üzerinde daha çok rağbet gördüğünü söylemek yanlış olmaz. Tam anlamıyla bir yayın savaşının ortasında olduğumuz günümüzde bir yayın platformundan beklenen şey ise tüm insanlara hitap edecek içerikleri barındırması.

2019 yılının Kasım ayında, yani bundan 1 yıl 1 ay kadar önce Disney, Disney+ isimli yayın servisini kullanıma açmıştı. Yayın servisi faaliyetlerine başladığından beri Disney'in bir gün bu platform ile Hulu'yu birleştirip birleştirmeyeceği bir soru işareti olarak akıllara kazındı. Disney, konu hakkında bu zamana kadar resmi bir açıklama yapmamış veya harekete geçmemiş olsa da iki tarafta da olan bazı değişiklikler Disney'in konu hakkında harekete geçeceğini çalıştığını gösterir nitelikte.

Disney, iki platformu birleştirerek daha güçlü bir sayıya ulaşmak istiyor:

Hem Disney+ hem de Hulu yayın platformlarının sahibi olan The Walt Disney Company, yatırımcıların dikkatini daha fazla çekebilmek için iki platformu bir araya getirmeyi hedefliyor. Disney+ platformunda 73,7 milyon, Hulu'da ise 36,6 milyon üyeye sahip olmak yerine bu iki platformu bir araya getirip 110 milyonu aşkın kullanıcıyla yoluna devam etmek istiyor. Bu hamleyle sayı anlamında çok daha güçlü görünecek olan Disney, aynı zamanda daha fazla kategoriyi ve içeriği içerisinde barındırmayı planlıyor.

Disney+ ve Hulu platformlarının birleşmesi, Disney için özellikle yatırım anlamında oldukça yararlı bir hamle olacak gibi düşünülüyor. Bunun yanı sıra iki platformun birleşmesiyle ortaya çıkacak olan daha fazla içerik sayısı da üyelik sayısını artıracaktır.