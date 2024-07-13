Hayvanlar alemine baktığımızda erkeklerin dişilere oranla daha büyük göründüklerini düşünürüz. Bunun en büyük nedeni aslan ya da goril gibi iri hayvanların dişilerin yanında daha büyük durdukları.

Dişilerin canlılar aleminde daha küçük olduğu kanısı gerçeği yansıtıyor olabilir mi?

Bilimin bu soruya bir cevabı var!

Doğadaki erkek canlıların genelde dişilere göre daha büyük olduğunu düşünmemiz çok normal.

Ancak son yapılan bir araştırmalar, bu genellemede bazı istisnalar olduğunu bize gösteriyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan bir çalışma, 429 memeli türünde erkek ve dişi bireylerin vücut kütlelerini inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre, tahmin edildiği gibi türlerin yaklaşık %45'inde erkeklerin vücut kütlesi dişilerinkinden büyük çıktı. Ancak yaklaşık %16'sında da dişilerin vücut kütlesi erkeklerinkinden büyük olarak belirlendi. %39'luk bir kısmında ise herhangi bir cinsiyet farkı gözlemlenmedi.

Özellikle etçil hayvanlarda erkeklerin, dişilere göre daha büyük olduğu tespit edildi.

Tabii istisnalar da var. Mesela yarasa türlerinde bu durumun farklılık gösterdiği de gözlemlendi. Dişi yarasaların vücut kütlesi, erkeklerinkinin %40'ı kadar daha fazladır. Bu da dişilerin daha iri göründükleri anlamına geliyor.

Bu araştırma, memeli türlerinde cinsiyetler arası büyüklük farkının genel geçer bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Mesela kemiriciler gibi bazı gruplarda erkek ve dişi bireyler arasında neredeyse hiçbir büyüklük farkı olmadığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu sonuçların memeli türlerinin sadece küçük bir yüzdesini temsil ettiğini ve gelecek araştırmalarla bu oranların değişebileceğini de vurguluyor.

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