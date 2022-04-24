Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre şu ana kadar dünyanın genelinde gizemli hepatit salgınları nedeniyle 12 ülkede en az bir çocuk yaşamını yitirdi. Hastalıkla ilgili gelen bilgiler, tam COVID-19 bitiyor kurtulduk derken bir de başımıza bu mu çıktı dedirtti.

COVID-19 hayatımıza gireli 2 yıldan uzun bir süre oldu. Onca önlem, sokağa çıkma yasağı, aşı, maske, Luppo, tuvalet kağıdı krizi, sosyal mesafe falan derken sonunda COVID-19’un tehlikesini yitirdiği bir döneme girdik.

Tam COVID-19’dan kurtulduk derken Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı bir açıklama ile bizleri tekrar endişelendirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre dünyada hızla yayılan gizemli bir hepatit virüsü var. Geçtiğimiz birkaç haftadır dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan virüs, yeni bir salgın ihtimali sebebiyle endişe yaratıyor.

Bu Hepatit virüsü, çocukları çok kötü etkiliyor

Birleşmiş Milletler sözcüsü, dün yaptığı açıklamada kurumun şu anda 169 akut hepatit vakası tespit ettiğini ve bunların çocuklar olduğunu belirtiyor. Karaciğerlerinde iltihaba neden olan bu virüse maruz kalan çocukların 17’si o kadar kötü oldu ki anında karaciğer nakli listesine alındılar. Bu hastalığı taşıyan çocuklardan nakil listesine alınan 17'sine ise karaciğer nakli yapıldı.

Şu anda Hepatit virüsünü en çok bildiren ülke Birleşik Krallık: Tam 114 vaka var. Birleşik Krallığı 13 vaka kaydeden İspanya ve 12 vaka kaydeden İsrail izliyor. Salgın ayrıca ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Fransa, Norveç, Belçika ve Romanya’da da görüldü.

Sağlık yetkilileri, İskoçya'da Ocak ayından Nisan ortasına kadar bir dizi vaka tespit edilmesinden dolayı 1 aylık bebekler ile 16 yaşındaki gençler arasındaki bireyleri etkileyen bu gizemli hastalığı araştırıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü ise kaynağı belirsiz olan ve farklı konumlarda yayılan bu hastalıkla ilgili 'yeni bir küresel salgın' ihtimalini değerlendiriyor.

Peki nedir bu hastalık, neden gizemli?

Bu hastalık çocuklarda kendini sarılık benzeri belirtiler ile gösteriyor. Ancak çocuklarda yapılan testlerde Hepatit A, B, C, D ve E tipi virüs etkenlerine rastlanmıyor. Yani hastalığın kaynağı ve neden olduğu henüz tam olarak bilinmiyor ancak COVID-19 ile arasında bir bağlantı olabileceği söyleniyor.

Ölümcül sonuçlar doğurabilmesi ve karaciğeri bir nevi iflas ettirerek organ nakli gerektirmesi sebebiyle oldukça ciddi olan bu hastalıkla ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları ve doktorlar, özellikle çocuklarda ve gençlerde ishal, kusma, gözlerde sararma gibi belirtilerle birlikte COVID benzeri belirtilerin iyi gözlemlenmesi ve hemen doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.