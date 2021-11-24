Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yer aldığı NASDAQ borsasına giriş yapan Hepsiburada, dün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, toplam satışların geçen yılın aynı dönemine oranla %49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye ulaştığını duyurdu. Platform üzerinden verilen sipariş adedinin de geçen yılın aynı dönemine oranla %71,5 arttığı ve 13,8 milyona ulaştığı belirtildi.
Hepsiburada, paylaştığı sonuçlarda aktif müşteri sayısının yıllık bazda %26 artarak 10,7 milyona, ürün sayısının %107 artışla 77 milyona ve müşteri başına sipariş sıklığının %21 artışla 4,4’e yükseldiğini açıklamış olsa da hisselerinde yaşanan düşüş halen durdurulamadı. Hepsiburada, bu sonuçların açıklanmasının ardından hisselerinde %9’u aşkın değer kaybetti.
12 dolarla halka arz edilen Hepsiburada'nın hisseleri 2,85 dolara geriledi:
HEPS kısaltmasıyla borsada listelenen Hepsiburada, 1 Temmuz 2021 tarihinde NASDAQ hisse başına 12 dolardan halka arz edilmişti. 4 milyar dolarlık piyasa değeriyle borsaya giriş yapan şirketin değeri, açılış gününden bu yana ne yazık ki düşüş yaşamaya devam ediyor. Hepsiburada’nın hisse başına değeri, dün akşamki finansal sonuçların ardından %9,81’lik düşüşle 2,85 ile günü kapadı.
4 milyar dolarlık piyasa değeriyle NASDAQ’a giriş yapan şirketin piyasa değeri, dün akşamki düşüşle birlikte 1 milyar doların altına geriledi. Hepsiburada’nın piyasa değeri, gün kapanışını 929,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirdi. NASDAQ’ta ilk gün Hepsiburada hissesi alan bir kişinin bugüne kadar elde ettiği zarar 4’te 3’ü aşarak %76,24 seviyesine yükseldi.
Geçtiğimiz aylarda soruşturma başlatılmıştı:
Hepsiburada’nın geçtiğimiz aylarda hisse başına değerinin 8,97 dolara gerilemesiyle birlikte ABD’deki iki hukuk şirketi, yatırımcılarını koruma amacıyla Hepsiburada’ya soruşturma açmıştı.