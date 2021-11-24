Temmuz ayında NASDAQ borsasında hisse başına 12 dolar fiyatla halka arz edilen Hepsiburada, dün yaptığı açıklamaya rağmen hisselerinde %9 düşüş yaşadı. Şirketin toplam değeriyse NASDAQ'ta listelendiği ilk güne göre dört kattan fazla düştü.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yer aldığı NASDAQ borsasına giriş yapan Hepsiburada, dün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, toplam satışların geçen yılın aynı dönemine oranla %49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye ulaştığını duyurdu. Platform üzerinden verilen sipariş adedinin de geçen yılın aynı dönemine oranla %71,5 arttığı ve 13,8 milyona ulaştığı belirtildi.

Hepsiburada, paylaştığı sonuçlarda aktif müşteri sayısının yıllık bazda %26 artarak 10,7 milyona, ürün sayısının %107 artışla 77 milyona ve müşteri başına sipariş sıklığının %21 artışla 4,4’e yükseldiğini açıklamış olsa da hisselerinde yaşanan düşüş halen durdurulamadı. Hepsiburada, bu sonuçların açıklanmasının ardından hisselerinde %9’u aşkın değer kaybetti.

12 dolarla halka arz edilen Hepsiburada'nın hisseleri 2,85 dolara geriledi:

HEPS kısaltmasıyla borsada listelenen Hepsiburada, 1 Temmuz 2021 tarihinde NASDAQ hisse başına 12 dolardan halka arz edilmişti. 4 milyar dolarlık piyasa değeriyle borsaya giriş yapan şirketin değeri, açılış gününden bu yana ne yazık ki düşüş yaşamaya devam ediyor. Hepsiburada’nın hisse başına değeri, dün akşamki finansal sonuçların ardından %9,81’lik düşüşle 2,85 ile günü kapadı.

4 milyar dolarlık piyasa değeriyle NASDAQ’a giriş yapan şirketin piyasa değeri, dün akşamki düşüşle birlikte 1 milyar doların altına geriledi. Hepsiburada’nın piyasa değeri, gün kapanışını 929,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirdi. NASDAQ’ta ilk gün Hepsiburada hissesi alan bir kişinin bugüne kadar elde ettiği zarar 4’te 3’ü aşarak %76,24 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda soruşturma başlatılmıştı:

Hepsiburada’nın geçtiğimiz aylarda hisse başına değerinin 8,97 dolara gerilemesiyle birlikte ABD’deki iki hukuk şirketi, yatırımcılarını koruma amacıyla Hepsiburada’ya soruşturma açmıştı.