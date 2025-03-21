Her Mekana Uyum Sağlayan Robot Süpürge: MOVA E30 Ultra

Tüm gününü köşe bucak temizlik yapmaya ayırmak istemeyenler çözüm ararken, MOVA E30 Ultra temizliği zahmetli bir görev olmaktan çıkarıp, verimli ve kolay bir sürece dönüştürüyor. Elektrikli robot süpürge, uzaktan kontrol edilebildiği gibi ses komutlarıyla da yönetilebiliyor.

Dijitalleşmeyle birlikte günlük yaşamın temposu artıyor, temizlik yük ve zaman kaybı haline geliyor. Günlerini köşe bucak temizlik yapmaya ayırmak istemeyenler çözüm ararken MOVA, elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra ile temizliği zahmetli bir görev olmaktan çıkarıyor, verimli ve kolay bir pratiğe dönüştürüyor. Bu son teknolojinin, zeminleri temizlerken nasıl hijyen sağladığını için inceledik.

Yeni nesil akıllı robot süpürge MOVA E30 Ultra, şık ve minimalist siyah-beyaz tasarımıyla iç mekanlara uyum sağlarken, çalışmaya başladığı anda performansını ortaya koyuyor. Temizlikte yeni bir standart belirleyen süpürge, 7.000 Pa emiş gücüyle zeminlerin adeta yeni gibi görünmesini sağlıyor. Yerin türüne göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlayarak sert zeminlerde nazik, halılarda ise derinlemesine temizlik yapıyor.

Hem kendini koruyan hem de rotasını oluşturan süpürge: MOVA E30 Ultra

MOVA E30 Ultra, 4,5 litrelik elektronik su kontrol sistemiyle doğru miktarda suyun otomatik olarak dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede hem toz hem de örneğin ketçap gibi yapışkan lekeleri zeminden kolayca çıkarıyor. LDS LiDAR sensör tabanlı navigasyon sistemiyle de evin düzenini hassas bir şekilde tarayıp hafızasına kaydediyor.

Temizleyeceği alanlar için kendi rotasını oluşturmakla sınırlı kalmıyor, birkaç kullanımdan sonra mobilya ayakları ve sandalye iskeletleri gibi engelleri algılayarak kendisini koruyor.

Sesli komutlarla yönetilebiliyor

Kullanıcıların yalnızca temizlikte değil, sonrasında da hayatını kolaylaştıran MOVA E30 Ultra, otomatik boşaltma istasyonuyla temizlik sona erdiğinde otomatik olarak döküntüleri topluyor. 75 güne kadar manuel çöp kovası boşaltma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Üstelik temizlikte yer ve zaman kodlarını da yıkan E30 Ultra, uzaktan kontrol edilebiliyor.

Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuyla sesli komutlarla yönetilebiliyor. Gerçek zamanlı haritalama avantajı da temizlikte sadece yol göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kişiye özel planlama olanağı sunarak süreci tamamen bireyselleştiriyor.

Bir elektrikli süpürgeden daha fazlasını vaat eden MOVA E30 Ultra, güçlü emiş gücü, akıllı navigasyon ve otomatik toz toplama sistemiyle modern evler için ideal bir temizlik çözümü sunuyor. Temizlik için çok az zamanı olan iş profesyonelleri, tüy toplamaya ihtiyaç duyan evcil hayvan sahipleri, akıllı evde oturan ve kusursuz entegrasyon arayanlara hitap ediyor.

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