Singapur’da dört mevsim oda sıcaklığını koruyabilen bir tür cam icat edildi. Işığın farklı spektrumlarından faydalanan cam, sıcak ve soğuk iklimlere göre kendi kendine adapte olabiliyor. Araştırmacılar, bu yeni camın sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu açısından büyük bir adım olduğu görüşünde.

Ev seçerken göz önünde bulundurduğumuz kriterlerden birisi şüphesiz ki evin ne kadar ışık aldığı. Çoğunlukla alıcılar tarafından pencereleri bol ve ışık alan evler tercih edilse de bu durumun da kendi içinde sorunları yok değil. Yazın her yerden direkt olarak ışık giriyor olması oda sıcaklığını yükseltebiliyor. Özellikle bunaltıcı havalarda fazla güneş ışığı rahatsız edici bir hal alabiliyor. Kışın da tam tersi olarak içerisi her ne kadar sıcak tutulmaya çalışılsa da oda ısısı bir şekilde camlardan dolayı dışarı gidebiliyor.

Bu durumların önüne geçmek için cam ve pencerelerde son yıllarda çeşitli yenilikler yapıldı. Çift katlı camlardan üzerine solüsyon sürülen camlara kadar birçok çözüm üretildi. Ancak üretilen çözümlerden hiçbiri hem sıcak hem de soğuk havalara çare olabilecek türden değildi. Şimdi, Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde (NTU) türünün tek örneği olan bir cam üretildi. Bu özel cam, oda sıcaklığını aşırı sıcaklarda soğutabiliyor ve aşırı soğuklarda ise sıcak kalmasını sağlıyor.

Ardındaki teknoloji ne?

‘Kendi kendine uyum sağlayan cam’ olarak da nitelendirilen materyal; vanadyum dioksit olarak adlandırılan ve ısıyı iletmeyen bir tür metal, pleksi ve düşük ısı emisyonu sağlayan bir tür kaplamanın birleştirilmesi sonucunda elde edildi. Işığın soğutma ve ısıtma özelliği olan spektrumlarını kullanan cam, yaz mevsiminde güneşin ‘kızılötesine yakın ışığa’ sahip olan sıcak dalgalarını soğutmak için ‘uzun-dalgalı kızılötesi ışığından’ faydalanıyor. Kışın ise bunun tam tersini gerçekleştiriyor. Böylelikle oda sıcaklığı dört mevsim de korunabiliyor.

NTU araştırmacıları, ürettikleri bu eşsiz camın yıllık enerji tüketimini çok büyük oranda azaltacağını ifade ediyor. Pencerelerin performansını artırmak için hem sıcak hem de soğuk havalara uyarlanmış camlar yapılması gerektiğine dikkat çeken araştırma ekibi, bu yeni camın ‘enerji tasarrufu’ ve ‘sürdürülebilirlik’ açısından da büyük bir adım olduğu görüşünde.