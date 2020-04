Kendi yayın platformunu çıkaran şirketlerden bir tanesi olan Apple, TV+ platformuna yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Şirket, 17 Nisan’da yayınlayacağı Here We Are: Notes for Living on Planet Earth’ün fragmanını paylaştı.

2019’da yaptığımız birçok haberde birçok şirketin kendi çevrimiçi abonelikli yayın platformunu çıkaracağından bahsetmiştik. Bu şirketlerden bir tanesi de Apple TV+ ile teknoloji dünyasının devlerinden Apple’dı.

Şirket, geçtiğimiz senenin sonlarında kullanıma sunduğu platformunda birçok içerik barındırıyor ve bu içeriklere yenilerini eklemeye de devam ediyor. ABD merkezli şirket, platformuna ekleyeceği Here We Are: Notes for Living on Planet Earth yapımının da fragmanını paylaştı.

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth

Apple, fragmanla birlikte yayınladığı tanıtım yazısı ise şöyle: “Dünya Günü’nün hemen öncesinde, büyümüş de küçülmüş yedi yaşındaki bir çocuk, dünyanın mucizelerini ailesinden ve Her Şeyin Müzesi’ndeki (Museum of Everything) gizemli bir sergiden öğrenir. Oliver Jeffers’ın çok satan çocuk kitabından uyarlandı. Sesiyle can veren oyuncular; Chris O’Dowd, Ruth Negga, Jacob Tremblay ve Marly Streep.” Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, 17 Nisan’da izleyicisiyle buluşacak.

Geçtiğimiz hafta size aktardığımız haberimizde Apple’ın TV+’ta yer alacak olan birçok dizi ve filminin çekim sürecini koronavirüs sebebiyle durdurduğunu aktarmıştık. Apple, platformunda yer alan ve ikinci sezonları yayınlanacak olan See, Servant, For All Mankind ve Mythic Quest: Raven’s Banquet’i ertelediğini duyurmuştu.

Şu an 100’ün üzerindeki ülkede aktif olarak kullanılabilen Apple TV+, ne yazık ki ülkemizde henüz hizmete sunulmuş değil. Platformun ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ya da sunulacaksa ne zaman aktifleşeceğiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca ülkemizde TV+ ismini Turkcell de kullanıyor.