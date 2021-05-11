HES Uygulamasında “Aşı Kimliği” Dönemi Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan iki dozluk aşının ardından, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşı kimliği oluşturma imkanı açılıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda; “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’nin” devreye alındığı belirtildi. Türkiye’de iki doz aşı yaptıran kişiler artık Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına girerek, Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği oluşturabilecekler. Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulması sırasında kişinin aşı bilgileri bu sayede artık gözükebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’nin üzerinde kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no, ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu ve 'COVID-19 Aşısı olmuştur' bilgisi yer alacak. Aynı zamanda aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu da yer alacak.

Karekod sayesinde e-Nabız’dan tüm bilgiler görülebilecek

Aşı Kimlik Kartı üzerinde yer alan karekod okutulduğunda e-Nabız’a yönlendirecek olan sistem, Türkçe ve İngilizce olarak “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve XXXX pasaport numaralı X kişisine aittir” mesajını verecek. Aynı zamanda kimliğin oluşturulma tarihi ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulduğu bilgisi de yer alacak.

Özellikle yurt dışı seyahatler için oldukça kolay bir işlem olması nedeniyle yeni dönemde uygulamanın sıkça kullanılması bekleniyor. Hatta Türkiye’de de birçok noktada bu belgenin kullanılması ve buna uygun çeşitli beldelere giriş yapılması beklenenler arasında.

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