İstanbul’da Vaka Sayılarında Yüzde 65 Azalma Yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamalarda İstanbul’daki vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 oranında azaldığını söyledi.

Tam kapanma süreci başladığından beri tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Bununla beraber Türkiye’deki ortalama 7 milyon çalışana işe gitme izni çıkması nedeniyle ortaya birçok spekülasyon atılmıştı. Özellikle tam anlamıyla bir “tam kapanma” sürecinin yaşanmamasından dolayı Sağlık Bakanlığı eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Bununla beraber bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, bu şartlar altında bile olsa kapanmanın etkilerini göz önüne serdi. Özellikle sıçrayan vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanması nedeniyle, ülke bayram sonrasında hızla normalleşmeye gidecek. 2021 yılında herhangi bir ekonomik darboğaz yaşanmaması adına özellikle turizm bölgelerinde hızlı aşılama çalışmaları yapılması bekleniyor.

Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu: Yüzde 65 düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabından; “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde” açıklamasında bulundu.

Aslına bakarsanız her ne kadar tam kapanma ciddi eleştirilerin hedefinde olsa da bir şekilde vaka sayıları konusunda etkisi olduğu da gerçek. Eğer ki aşı tedarikinde yaşanması düşünülen kriz yaşanmazsa kısa zamanda normalleşmeye geçilebileceği aşikar gibi duruyor.

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