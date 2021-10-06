Hesap Kapatma Ücreti Talep Eden Banka İçin Yargıtay Kararı

Yıllardır kullanmadığı banka hesabını kapatmak isteyen bir tüketici, bankanın kendisinden bu işlem için istediği ücretle karşı karşıya kaldı. Söz konusu ücreti bankaya veren tüketici, kapı kapı gezip hakkını aramaya koyuldu. En sonunda tüketici haklı bulundu ve bankanın yaptığı 'yasa dışı' olarak nitelendirildi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, tüketicilerin banka hesapları açarken, kapatırken ya da hesap işlemleri yürütürken kendilerinden istenen miktarlara yönelik kararını açıkladı. Söz konusu kararla birlikte hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinin hiçbirinden ücret alınmayacağı söylendi.

Söz konusu karar, bir tüketicinin, kullandığı bankanın hesap kapatma işlemi için kendisinden belli bir miktarda para istemesini izleyen olaylar sonucunda ortaya çıktı. Hakkını aramak için kapı kapı dolaşan tüketici, söz konusu tavrıyla birlikte birçok kişi için belirsiz olan bir duruma ışık tutulmasını sağladı.

Tüketici Hakem Heyeti reddetti:

Yıllardır kullanmadığı banka hesabını kapattırmak için bankasıyla görüşen tüketici, kendisinden başta 10 liralık bir ödeme istenmesiyle karşı karşıya kaldı. Parayı bankaya ödemesinin ardından Tüketici Hakem Heyeti’nin yolunu tutan tüketicinin talebi, Heyet tarafından reddedildi.

Buradan sonra ise tüketici, Heyet kararının iptal edilmesini talep edip banka tarafından alınan hesap işletim, hesap özeti, revizyon, aidat, yarı yıl veya benzer adlarla alınan ücretlerin iade edilmesini istedi.

Konu hakkında mahkeme, banka hakkındaki yönetmeliğinde bulunan ‘Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamaz’ kararına dikkat çekti. Bunun ardından hesap kapama ücreti adı altında alınan 10 TL’nin yasal olmadığına hükmedildi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne yönlendirilen dava dosyasında banka haksız bulundu. Söz konusu dosyada alınan kararda ise bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulmadığı, bu sebeple de yetersiz araştırma ya da yanlış değerlendirmeden söz edilemeyeceği vurgulandı.