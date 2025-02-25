Google, sesli asistan komutunda değişikliğe gidiyor. Beta sürümde keşfedilen kodlar, "Hey Google" yerine "Hey Gemini"nin gelebileceğini gösteriyor.

Google'ın sesli asistanını uyandırmak için kullanılan "Hey Google" komutunun değiştirilmeye hazırlanıldığı ortaya çıktı. Beta sürümde keşfedilen kodlar, bu komutun yerini "Hey Gemini"nin alabileceğini gösteriyor.

Google, yapay zekâ destekli asistanı Gemini’yı daha fazla öne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sesli asistan ile iletişime geçmek için kullanılan "Hey Google" komutunun yerine "Hey Gemini"ın getirilmesi de gündemde. İşte detaylar!

Yeni komut "Hey Gemini" olacak

Google, I/O 2025 etkinliği için hazırlanan bulmacalarda Gemini API ve AI Studio'yu kullanarak yapay zekâ entegrasyonunu genişletmişti. Şimdi ise Google uygulamasının beta sürümünde "Hey Google" yerine değişken bir uyandırma komutunun yer aldığı kod satırları keşfedildi. Yaşanan bu durum şirketin yeni komutu resmi olarak duyurmadan önce test ettiğini gösteriyor.

Daha önce Google’ın XR projesi Moohan ve çok modlu asistan projesi Astra’nın tanıtımlarında da "Hey Gemini" ifadesine yer verilmişti. Aynı zamanda Galaxy S25 serisine yönelik sızan bazı tanıtım materyallerinde de "Hey Google Gemini" ifadesi görülmüştü. Ancak bu ifade, son cihazlarda kullanılmadı.

Şu an için "Hey Google" komutu hala aktif olarak kullanılabiliyor. Ancak, I/O 2025 etkinliğinde Google'ın resmi bir duyuru yaparak bu geçişi tamamlaması bekleniyor. Özellikle Gemini’nin bazı özelliklerinin ücretli olacağı belirtilirken, bu değişimin nasıl uygulanacağı konusunda soru işaretlerinin devam ettiği belirtildi.