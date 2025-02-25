Google, Gmail ile ilgili önemli bir karar aldı. Alınan karara göre artık SMS ile kimlik doğrulama yapılamayacak. İşte yeni doğrulama sistemiyle ilgili bilmeniz gerekenler...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan kullanıcı güvenliğini artıracak bir hamle geldi. Forbes'e konuşan bir şirket yetkilisi, Gmail'deki SMS ile doğrulama özelliğinin yakında kaldırılacağını açıkladı. Kullanıcılar bunun yerine, daha güvenli QR kodlar ile doğrulama yapacaklar.

Eğer Google hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştirseniz Gmail'e giriş yaparken 6 haneli kod içeren bir SMS alırsınız. İşte Google, bunun güvenli olduğuna artık inanmıyor. Aslında haksız da sayılmaz çünkü SIM klonlama gibi teknikler, SMS güvenliğini bitirmiş durumda. Google da kullanıcıları bu tür risklerden korumak için QR kod doğrulama sistemine geçiş yapacak.

Birkaç ay içerisinde kullanıma sunulacak

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Gmail'deki QR kod doğrulama sistemi, birkaç ay sonra kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, yeni bir cihazdan Gmail hesaplarına giriş yapmak istedikleri zaman akıllı telefonları ile doğrulama yapıp, süreci kolayca tamamlayacaklar. Böylelikle kullanıcıların SMS üzerinden dolandırılma riski tamamen ortadan kalkmış olacak. Tabii SMS ücretleri de tarih olmuş olacak.

Google'ın Gmail kararına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özelliğin kullanıma sunulmasıyla QR kod sisteminin nasıl çalıştığını daha iyi anlayıp, siz değerli okurlarımıza aktaracağız.