Hindistan’dan ABD’ye dümdüz ilerleyerek ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik hiçbir kara parçasına değmeden!

Denizciler; teorik olarak, Hindistan'dan başlayıp yaklaşık 29800.000 km boyunca dümene ellerini bile sürmeden, dümdüz bir şekilde ilerleyerek varabilir.

Eh, okyanus akıntıları ve Antarktik buz tabakaları buna ne kadar izin verir orası da ayrı bir mesele fakat dediğimiz gibi teorik olarak mümkün. Gelin, nasıl olduğuna bakalım.

Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri’ni birbirine bağlayan bu haritadaki çizgi aslında dümdüz.

Üstteki çizgi bu haritada düz ancak gerçekte ise alttaki çizgi düz.

Dünya'nın üç boyutlu bir küre olduğunu, haritaların ise düz ve iki boyutlu olduğunu hatırlatalım.

Yani haritada maviyle çizilen yamuk çizgi, aslında Dünya üzerinde dümdüz bir rota oluşturuyor. İçeriğimizin sonunda nasıl olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

Peki bu rota nasıl olacak?

Hint Okyanusu üzerinden yola çıkıldığı varsayılan yolculukta Madagaskar'ın yakınından geçiliyor, Atlantik Okyanusu'na giriliyor ve Güney ABD doğu sahillerinden geçerek Ekvator'dan Pasifik Okyanusu'na varılıyor. En sonunda ise Kuzey ABD'nin batısında yer alan Alaska karşılıyor bizi.

Böylece Hindistan'dan başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar devam eden, düz bir rota tamamlanmış oluyor. İlginç, değil mi?

Bu düz çizginin nasıl olduğu, kafanızda tam oturmadıysa aşağıdaki animasyonu inceleyebilirsiniz:

Tuhaf, sanki bir küre üzerinde yaşıyormuşuz gibi (!). Siz böyle bir rotanın mümkün olabileceğini tahmin edebilir miydiniz?

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