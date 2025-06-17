HKC, yerel 800Hz yenileme hızına sahip yeni oyuncu monitörünü duyurdu. Cihaz, VA panel yapısı ve Mini LED teknolojisiyle donatıldı. HDR1000 sertifikası, G-Sync ve FreeSync desteğiyle gelen monitör, daha önce tanıtılan TN panelli 750Hz modelden farklı olarak VA panel kullanıyor.

HKC, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni monitörüyle dikkat çekti. Şirket, yerel 800Hz yenileme hızına sahip olduğunu belirttiği modeliyle yüksek tazeleme oranlarında yeni bir eşik aşmış oldu.

HKC, CES 2025’te gösterdiği 750Hz’lik prototipin ardından bu kez karşımıza tamamen farklı bir modelle çıkıyor. 24.5 inç boyutunda, Full HD çözünürlük sunan monitör, şirketin kendi geliştirdiği VA panel teknolojisini kullanıyor. Yüksek frekanslı sürücü sistemi, Mini LED arka aydınlatma ve kuantum nokta destekli renk teknolojisiyle birlikte geliyor.

İlk 800Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü

Donanım tarafında yerel 800Hz tazeleme hızının yanı sıra 48Hz ile 800Hz arası değişken yenileme desteği sunuluyor. 0.5 ms tepki süresi, 1200 nit tepe parlaklık ve 4000:1 kontrast oranı öne çıkan diğer detaylar arasında. %95 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB renk kapsamına sahip panelde, 10-bit yerel renk derinliği ve 12-bit’e kadar işleme desteği bulunuyor.

Monitör, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasıyla geliyor ve hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium Pro desteği sunuyor. Ekran sabit kaldığında yenileme hızını düşürerek enerji tasarrufu da yapabiliyor. HKC, bu modeli özellikle Counter-Strike 2 ve Valorant gibi hızlı ve rekabetçi oyunlar oynayan profesyonel oyunculara yönelik tasarladığını söylüyor.

Yeni model daha önce tanıtılan TN panelli 750Hz monitörden farklı olarak VA panelle geliyor. Bu sayede hem renkler daha canlı hem de kontrast daha güçlü. HKC, bu adımla 500Hz seviyelerine yaklaşan rakiplerine karşı elini güçlendirmek istiyor.