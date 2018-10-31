Nokia'nın bu ay için dört modeline Android Pie güncellemesi geleceğini biliyorduk. HMD bu modellerin yanına Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'yı da ekleyecek.

HMD Global'in bu ayın başında yaptığı açıklamaya göre Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 8 ve Nokia 8 Scirocco modelleri Android Pie güncellemesi alacaktı. Nokia 7 Plus'ta ise hali hazırda Android Pie vardı.

Bugün HMD'den gelen bilgilere göre üç Nokia serisi daha Android Pie güncellemesine kavuşacak. Bu güncellemelerin, ilk açıklanan telefonlara gelecek olan güncellemelerin ardından gelmesi bekleniyor.

Google'ın çipset satıcıları için yayınladığı yeni Android işletim sistemi güncellemesinin üreticiye ulaşmasının ardında güncellemeler hazırlanmaya başladı. Android Pie güncellemesinin aşamalar halinde gelmesinin sebebi de bu elden ele erişim olabilir.

Nokia'nın 3,5 veya 6 serilerinden herhangi bir telefonunuz varsa güncellemeyi alabileceksiniz. Güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak çıkış tarihi yaklaştıkça yeni duyurular yapılacaktır.