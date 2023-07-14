Hollywood grevi ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre oyuncuların dijital kopyalarının oluşturulması teklif edilmiş. Evet, Black Mirror'ın yeni sezonunda gördüğümüz gibi...

Sinema sektörünün kalbi olarak bildiğimiz Hollywood'da son 40 yılın en büyük grevi resmen başladı. Hem oyuncuların hem de senaristlerin dahil olduğu grevin nedeni, düşük maaşlar ve yapay zekâ. Ancak gelen son haberler, grev kararının aslında çok yerinde olduğunu düşündürüyor. Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) tarafından yapılan açıklama, sektör yöneticilerinin skandal bir anlaşma yapmak istediklerini gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili açıklama, SAG-AFTRA baş müzakerecisi Duncan Crabtree-Ireland tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Netflix, Disney, Apple ve Amazon gibi dev şirketlere içerik üreten stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP), SAG-AFTRA'ya üye olan oyuncularla ilgili bir yapay zekâ anlaşması teklif etti. Bu teklif, oyuncular için hayati önem arz ediyor.

Teklife göre oyuncuların yapay zekâ modelleri oluşturulacaktı!

Duncan Crabtree-Ireland'ın iddiasına göre AMPTP, SAG-AFTRA üyesi tüm oyuncuların yapay zekâ modellerinin oluşturulmasını teklif etti. Bu teklife göre özel algoritmalar ile oyuncuların dijital kopyaları oluşturulacaktı. Oyuncular da bundan bir kerelik para alacaklardı. Stüdyolar, sonraki aşamada ise bu yapay zekâ modellerini istedikleri gibi, istedikleri şekilde kullanabileceklerdi. Üstelik oyuncular, dijital kopyaları için herhangi bir hakka sahip olmayacaklardı. Duncan Crabtree-Ireland, AMPTP'nin bunu "çığır açan teklif" olarak yorumladığını, birliğin bunu bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu anda dik durmazsak hepimizin başı belaya girecek. Bizim yerimize makinelerin gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullanan Fran Drescher, olayın ciddiyetini bu sözlerle açıklamış oldu. Eğer AMPTP ile ilgili iddialar doğru ise sinemaseverler de grev kararına destek verir ve her şey çok daha fazla karışabilir gibi görünüyor. Neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz...

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