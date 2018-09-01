RED Hydrogen One'ın Kutu Açılış Videosu Yayınlandı

Holografik ekranıyla yeni bir çağ açan RED Hydrogen One, Marques Brownlee tarafından kutudan çıkarıldı. Hydrogen One, son günlerin en ilginç telefonlarından biri.

2018 yılı, akıllı telefon piyasası için oldukça ilginç yeniliklere ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 1 yıldır hakkında konuşulan RED Hydrogen One'ın ilk kutu açılış ve ön inceleme videosu sonunda yayınlandı.

Ünlü kamera üreticisi RED, Hydrogen One adlı cihazı ve onun sahip olduğu 'holografik' ekranıyla herkesin dikkatini çekmişti. Cihazın üretiminde birtakım zorluklar yaşayan şirket, 300 prototiple sınırlı bir beta test projesini başlattı. Popüler YouTuber Marques Brownlee, 300 kişiyle sınırlı bu beta sürecine erişen kişilerden biri oldu.

Cihazın sahip olduğu holografik ekran, kameralarda görünmesi biraz zor olsa da oldukça etkileyici görünüyor. Şirketin özelleştirilmiş arayüzü ve holografik ekran destekleyen uygulamaların bulunduğu bir uygulama mağazasıyla gelen telefon, her anlamda en iyi olmaya aday.

RED Hydrogen One Teknik Özellikleri

5.7 inç QuadHD Holografik ekran

Snapdragon 835 yongaseti

6GB RAM

Android 8.1 Oreo

4.000 mAh batarya

Cihazın kamera detayları ve depolama kapasitesiyle ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.