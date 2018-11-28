Honor'un amiral gemisi Honor 10'un ardından, kardeşi Honor 10 Lite da FCC'de görüldü. Cihazın gelişi çok yakın gibi duruyor.

Amiral gemisi Honor 10’un daha hesaplı versiyonu olarak duyduğumuz Honor 10 Lite, yakında Çin sınırları dışında görülebilir.

Honor 10 Lite’ın Çin’in dışına çıkması konusundaki iddialar ise sağlam bir teoriyle birlikte geliyor. Çin’de duyurulan cihaz HRY-LX1 model numarasıyla ortaya çkmıştı. FCC’de XRY-LX2 ismiyle görünen cihazın yurtdışında satışa sunulacağını söylemek çok da yanlış olmasa gerek.

Honor 10 Lite; abisi gibi küçük bir çentiğe, iki arka kameraya, tamamen cam bir kasaya ve çok daha fazlasına sahip olarak gelecek. 6,2 inçlik 19,5:9 en boy oranına sahip bir ekranı bünyesinde barındıran telefon, Huawei’nin en son çıkardığı orta segmentli çipseti Kirin 710’a ev sahipliği yapacak.

4GB RAM + 64GB dâhili depolama ve 6GB RAM + 128GB dâhili depolama seçenekleriyle gelecek olancihaz, 13MP + 2MP’lik bir çift arka kamerayı ve 24MP’lik bir ön kamerayı da kullanıcılara sunacak. Kutudan Android 9 Pie ile çıkması beklenen cihaz, 3.400 mAh’lik bir bataryanın yanı sıra arkasında bulunan bir parmak izi okuyucusuna ve yazılım tabanlı bir yüz tanıma / kilit sistemine sahip olacak.