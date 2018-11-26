Huawei, Infinity-O Ekranlı Bir Telefon Tanıtabilir

Huawei tarafından Weibo'da paylaşılan bir afiş, Çinli şirketin Aralık ayında Infinity-O ekranlı bir akıllı telefon tanıtabileceğini gösteriyor.

Samsung, bu ayın başlarında düzenlenen Geliştirici Konferansı’nda (SDC 2018) çentikli ekran tasarımları Infinity-U ve Infinity-V’nin yanı sıra ekrana gömülü bir ön kameraya sahip olan Infinity-O ekranı ile akıllı telefon piyasasını yeni bir yola sokacağının sinyalini vermişti. Ancak Huawei de yarışa dahil olabilir.

Samsung’un ilk Infinity-O ekranlı akıllı telefonu olacak Galaxy A8s’in Aralık ayı içinde tanıtılması bekleniyor. Şu ana kadar elde edilen bilgiler, bu telefonun ilk Infinity-O ekranlı akıllı telefon olacağı yönündeydi. Ancak Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir afis, Huawei’nin ‘ilk’ sıfatını alabileceğini gösteriyor.

Afişe göre Huawei, Aralık ayı içinde bir akıllı telefon tanıtacak. Dikkat çeken nokta ise söz afişte gösterilen cihazın çerçevesiz tasarıma sahip olması ve ekranın sol üstünde parlayan bir nokta bulunması. Bu nokta, Huawei’nin Infinity-O ekranlı bir akıllı telefon tanıtacağı şeklinde yorumlandı. Bir dakika! Huawei, Ininifty-O tasarımı Samsung’dan çalmış mı olacak?

Bu noktada ‘çalmak’ kelimesi biraz ağır kaçabilir. Hatta yersiz bile olabilir. Çünkü Samsung, Infinity-O ekranı tanıtmış olsa da bu ekrana sahip bir akıllı telefon tanıtmadı. Dolayısı ile Huawei’nin Samsung’dan önce Infinity-O ekranlı bir akıllı telefon tanıtması, Çinli şirketin en az Samsung kadar bu ekranlar üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bununla birlikte akıllı telefon üreticilerinin birbirlerinin tasarımından ilham almaları yeni bir şey değil. iPhone X, ilk çentikli telefon olmamasına rağmen tanıtılmasının ardından akıllı telefon endüstrisinde bir çentik akımının başlamasına neden oldu. Keza Xiaomi Mi Mix için de çerçevesiz ekran akımını başlattı diyebiliriz.