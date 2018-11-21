Honor 10 Lite Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor, çift arka kamerası ile mobil fotoğrafçıları, GPU 2.0 desteği ile mobil oyuncuları sevindirecek Honor 10 Lite'ı resmi olarak tanıttı.

Huawei’nin alt markası olan Honor, şirketin en yeni fiyat/performans telefonu Honor 10 Lite’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Huawei tarafından geliştirilen Kirin 710 işlemcisinden güç alan cihaz, 6GB RAM’i ile yeterli bir bellek kapasitesi sunuyor. Ayrıca Honor 10 Lite, mobil oyuncuları da düşünerek cihaza GPU Turbo 2.0 desteği sunmuş durumda.

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP ana kamera ve 2MP’lik ikinci kamerası sayesinde portre modunu destekleyen cihaz, yapay zeka desteği sayesinde 22 farklı sahneyi otomatik olarak tanıyabiliyor ve kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor. Cihazın önünde ise selfie severleri memnun edebilecek 24MP’lik bir kamera bulunuyor.

Huawei Honor 10 Lite Özellikler

Kirin 710 işlemci, ARM Mali-G51 MP4 GPU

4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 64GB/128GB depolama

6.21 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

13MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

24MP, f/2.0 ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

3400mAh batarya

Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan yeni Huawei Honor 10 Lite’ın bellek seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde olacak: (Fiyatlara vergiler dahil değildir)