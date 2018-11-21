Honor 10 Lite Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin alt markası olan Honor, şirketin en yeni fiyat/performans telefonu Honor 10 Lite’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Huawei tarafından geliştirilen Kirin 710 işlemcisinden güç alan cihaz, 6GB RAM’i ile yeterli bir bellek kapasitesi sunuyor. Ayrıca Honor 10 Lite, mobil oyuncuları da düşünerek cihaza GPU Turbo 2.0 desteği sunmuş durumda.
f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP ana kamera ve 2MP’lik ikinci kamerası sayesinde portre modunu destekleyen cihaz, yapay zeka desteği sayesinde 22 farklı sahneyi otomatik olarak tanıyabiliyor ve kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor. Cihazın önünde ise selfie severleri memnun edebilecek 24MP’lik bir kamera bulunuyor.
Huawei Honor 10 Lite Özellikler
- Kirin 710 işlemci, ARM Mali-G51 MP4 GPU
- 4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 64GB/128GB depolama
- 6.21 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- 13MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera
- 24MP, f/2.0 ön kamera
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS
- 3400mAh batarya
Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan yeni Huawei Honor 10 Lite’ın bellek seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde olacak: (Fiyatlara vergiler dahil değildir)
- Honor 10 Lite 4GB RAM,64 GB: 1070 TL
- Honor 10 Lite 6GB RAM,64 GB: 1300 TL
- Honor 10 Lite 6GB RAM,128 GB: 1470 TL