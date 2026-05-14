HONOR'un yeni iddialı telefonu 600 Lite, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Çin merkezli akıllı telefon devi HONOR, geçtiğimiz mart ayında HONOR 600 Lite ismi verilen yeni telefonunu tanıtmıştı. Bütçe dostu segmentine dahil edebileceğimiz bu telefon, uygun fiyata gelişmiş özellilker sunuyordu.

Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. 600 serisinin başlangıç seviye modeli olarak tanıtılan HONOR 600 Lite, resmen ülkemizde satışa sunuldu. İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri.

HONOR 600 Lite Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 29.999 TL

HONOR 600 Lite modeli lansmana özel olarak 34.999 TL yerine indirimli olarak 29.999 TL’den sunulacak. Ayrıca cihazı satın alanlara HONOR Earbuds X10 Lite hediyesi de var. MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar gibi satıcılardan alınabiliyor.

HONOR 600 Lite teknik özellikleri

Ekran 6,6 inç, 120 Hz, 1.5K çözünürlük, AMOLED İşlemci Dimensity 7100 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 108 MP + 5 MP Ön kamera 16 MP Batarya 6520 mAh İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Önde iPhone'ların Dinamik Adası'na benzeyen ekran tasarımına sahip 600 Lite modeli, 6,6 inç boyutunda 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme sunan AMOLED ekranla geliyor. Telefon, MediaTek’in orta segment işlemcisi Dimensity 7100 Elite’ten güç alırken 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunuyor.

Arka tarafında 108 MP’lik ve 5 MP’lik iki kameraya, önde ise 16 MP’lik kameraya sahip. 6520 mAh’lik 45W destekli büyük bataryasını da unutmayalım. Cihaz, kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkıyor. 6 yıl güncelleme desteğini de ekleyelim.