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iPhone Benzeri Dinamik Ada’yla Gelen Uygun Fiyatlı HONOR Play 11 Pro Tanıtıldı

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HONOR, ön tarafında Dinamik Ada benzeri tasarım bulunan 7000 mAh bataryalı telefonu Play 11 Pro’yu tanıttı.

iPhone Benzeri Dinamik Ada’yla Gelen Uygun Fiyatlı HONOR Play 11 Pro Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Honor, geçtiğimiz Mayıs ayında Çin pazarında tanıttığı Play 11 Plus modelinin ardından seriyi genişletmeye devam ediyor. Şirket, ailenin yeni üyesi olan Honor Play 11 Pro’yu Çin’deki resmi çevrim içi mağazasında sessiz sedasız listeledi.

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Play 11 Pro modelinin ön tarafında Apple’ın Dinamik Ada’sına benzeyen bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Arkada ise sol üste yerleştirilen kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz; gümüş, altın ve siyah seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

İçerikten Görseller

iPhone Benzeri Dinamik Ada’yla Gelen Uygun Fiyatlı HONOR Play 11 Pro Tanıtıldı
honorp1

HONOR Play 11 Pro neler sunuyor?

honorp1
Ekran 6,6 inç, 1.5K, 120 Hz, 6500 nit, OLED
İşlemci MediaTek Dimensity 6500
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 7000 mAh (45W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Cihazın ön yüzüne baktığımızda 6.6 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip düz bir OLED ekran bizleri karşılıyor. Akıcı bir kullanım sunan 120Hz tazeleme hızıyla gelen bu panel, 6.500 nit gibi çok yüksek bir tepe parlaklık değerine sahip. Telefonda Dimensity 6500 işlemci var. Ona 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor.

Honor Play 11 Pro'nun en dikkat çekici yanı şüphesiz batarya kapasitesi ve bu kapasiteye karşın koruduğu ince yapısı. Telefon, tam 7.000 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor ve 45W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Bu denli büyük bir bataryaya rağmen cihazın kalınlığı sadece 7.34 mm, ağırlığı ise 185 gram olarak ölçülüyor. Honor’ın aktardığı bilgilere göre bu batarya, 1.000 şarj döngüsünün ardından bile orijinal kapasitesinin en az %80’ini koruyacak şekilde tasarlanmış. Kutudan MagicOS 10 ile çıkan cihaz, 50 MP’lik arka kamera ve 8 MP’lik ön kameraya sahip. Fiyatı ise 310 dolar.

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