Honor View 20 ve Honor Watch'un Avrupa Fiyatları

Huawei'nin alt markası Honor'un ilk ekrana gömülü kameraya sahip telefonu Honor V20'nin Avrupa fiyatlandırması belli oldu.

Geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde tanıtılan Honor V20, sahip olduğu delikli ekranı, Kirin 980 yonga seti, 48 MP arka kamera gibi özellikleriyle herkesi kendine hayran bıraktı. 22 Ocak'ta dünya genelinde satışa çıkacak olan cihazın, Avrupa fiyatı da bugün ortaya çıktı.

Fiyatları ülkeden ülkeye değişebileceği bildirilen Honor V20'nin 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunan modeli, 549 ile 569 euro arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacak. 8GB + 256GB kombinasyonu ise Phantom Blue adı verilen özel bir renk ve 649 ile 699 euro arasında bir fiyatlandırmayla gelecek.

Honor V20, Çin'de ise 2.999 Yuan, yani 380 euro'luk bir fiyatla satışa çıkmıştı. Paylaşılan Avrupa fiyatı biraz üzücü olsa da genellikle birçok cihazın fiyatlandırması bu şekilde oluyor çünkü Avrupa ülkelerindeki vergiler daha yüksek.

Honor'un yeni akıllı saati Honor Watch ise 179 euro'dan satılacak. Avrupa'da Poco ve OnePlus amiral gemileri ile rekabet edecek olan Honor V20, lansmana özel Honor Watch hediyesiyle gelecek. Cihazın ülkemiz için fiyatlandırması ise henüz açıklanmadı.