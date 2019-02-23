Honor View 20'deki ToF Sensörü Magic AR'la Nasıl Çalışıyor?

Honor'un yeni akıllı telefonu View 20, diğer telefonların aksine teknik özellikleri ve fiyatıyla gündeme gelmedi.

Geçtiğimiz ay Honor, Paris'te gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazı View 20'i sergiledi. View 20'de, tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatının dışında dikkat çeken başka bir şey daha vardı; ToF sensörü.

ToF sensörü nedir?

ToF sensörü, sabit ışık hızına bağlı olarak iki nesne arasındaki mesafeyi izler. Bunu yaparken lazer ışınları yayar ve her bir nesneyi ayrı ayrı izleyerek derinlik haritası oluşturur. Oluşturulan bu derinlik haritaları, 3 boyutlu izlemeyi mümkün kılacak yüksek kare hızlarında güncellenebilir.

ToF sensörünü rakiplerinden ayıran şey nedir?

iPhone X ve XS gibi akıllı telefonlarda ToF sensörüne benzer özellikler görmüş olabilirsiniz. Bu işlem için iPhone X'da yer alan derinlik kamerası bu iş için çok küçük ve hızlı bir yenileme aralığına sahip değil. ToF, bu özelliği daha geniş bir aralıkla ve daha kısa yenileme süreleriyle birlikte sunabildiği için rakiplerinden öne çıkabiliyor.

3B oyun deneyimi

Honor, 3B mobil oyunlara sahip ilk markadır. 3B oyunlar, vücut haritalandırma özelliğini kullanarak oyun içerisindeki bir karakteri tüm vücudumuzla kontrol etmemize olanak sağlıyor.

Bu özelliği en belirgin şekilde gösterecek oyun Fancy Darts. Oyun, kişiyi gerçek zamanlı olarak takip etmek ve yaptığı tüm hareketleri algılamak için ToF sensörünü kullanıyor. Bu deneyim için Honor View 20'yi televizyonunuza bağlamanız yeterli.

Magic AR

AR Dans adı verilen yeni özellik, hareket ettiğinizde veya dans ettiğinizde sizi bir bütün olarak algılamak için yine ToF sensörünü kullanıyor. Apple'ın Animoji teknolojisine benziyor ancak bu sadece yüzü değil tüm vücudu kapsıyor.

Bu özelliğin uygulamalı videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bahsi geçen bu özellik, Magic AR adlı uygulamadan gerçekleştiriliyor. Magic AR, ToF sensöründen aldığı verileri 15 farklı hareket noktasıyla izleyip kaydedebiliyor.

Honor View 20'ye sahibim, Magic AR'ı nasıl indireceğim?

Magic AR, Huawei App Gallery'de indirilebilir durumda. İndirdikten sonra bahsettiğimiz tüm özelliklere erişim sağlayabilirsiniz.