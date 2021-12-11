Honor’ın Yeni Katlanabilir Telefonunun Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei’nin alt şirketi olarak başlayan ve sonrasında bağımsızlığını kazanan Honor, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ‘Honor Magic Fold’ olarak adlandırılan modelin ilk görselleri internete sızdırıldı. Telefon, bu tasarımla piyasaya sürülebilir…

Huawei’den bağımsızlığını kazanan Honor, akıllı telefon piyasasında önde gelen markalardan biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yeni Honor 60 ve Honor 60 Pro akıllı telefonlarını tanıtan şirket, bu hafta da Honor 50’yi Türkiye’de satışa sunmuştu. Honor, şimdi de bir ‘katlanabilir akıllı telefon’ üzerinde çalışmalara başlamış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz dönemde uzmanlar tarafından yapılan tahminleri doğrulayan Honor, bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmalara başladığını dile getirmişti. ‘Honor Magic Fold’ olarak adlandırılan modelin gelecek yılın ortalarına doğru resmen tanıtılması bekleniyor. Fakat bu sırada cihazın görüntüsüne dair ilk bilgiler internete sızdırıldı.

Honor Magic Fold’un tasarımı bu şekilde olabilir:

Şu ana kadar akıllı telefon piyasasına dair yaptığı tahminleri büyük oranda doğru çıkan RODENT950, ‘Honor Magic Fold’un görsellerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Yukarıdaki görselden anlaşıldığı kadarıyla katlanabilir telefonun tasarımında Honor 50 ve Honor 60 modellerine benzer bir yol izlenecek. Aynı zamanda Galaxy Fold 3 tarzını andıran cihazın ön kamerasının da ‘ekran-altı’ olarak yapılacağı ön görülüyor.

Elbette paylaşılan bu görsellerin kesin olarak doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Şirket tarafından şu ana kadar detaylı bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak Honor Magic Fold söylendiği gibi gelecek yılın ortalarına doğru tanıtılacaksa bu görsellerde doğruluk payı olduğu ön görülebilir. 2022 yılının başından itibaren Honor’ın yeni katlanabilir telefonu hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.