HONOR 50 Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

HONOR, üst düzey özelliklere sahip yeni akıllı telefonu HONOR 50'yi Türkiye pazarında satışa sundu. Yüksek performansı ve üst düzey çekim modları ile dikkat çeken telefon, lansmana özel bir de kampanyayla geldi.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'den ayrıldıktan sonra çok daha özgür bir şekilde yoluna devam eden HONOR, birkaç ay önce duyurduğu üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonu HONOR 50'yi Türkiye'de satışa sundu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefon, özellikle de içerik üreticilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

HONOR'un Türkiye'ye getirdiği yeni akıllı telefonu, kavisli 6,57 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. OLED yapıdaki bu ekran, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü kapsıyor ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. 300 Hz dokunma örnekleme hızı, akıllı telefonunda oyun oynamak isteyen tüketicilere minimum gecikme vadediyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise bu ekrana yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda HONOR 50

HONOR 50, Qualcomm'un üst düzey işlemcilerinden Snapdragon 778G ile geliyor. Türkiye'de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuyla satışa sunulan akıllı telefon, 66 watt HONOR SuperCharge teknolojisine sahip 4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu teknoloji, telefonun 0'dan yüzde 70'e yalnızca 20 dakikada şarj olmasına imkan tanıyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 11 tabanlı Magic UI 4.2'yi görüyoruz. Üstelik bu akıllı telefon, Google Mobil Servisleri'ni bünyesinde barındırıyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde oldukça güçlü bir kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak çekim yapabileceğiniz telefon, sahip olduğu çekim modları ile benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu arada; HONOR 50'nin 32 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya sahip olduğunu da belirtelim.

HONOR 50 teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G

Snapdragon 778G RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ekran: 6,57 inç, Full HD+, 120 Hz, OLED

6,57 inç, Full HD+, 120 Hz, OLED Arka Kamera: 108 MP, f/1,9 + 8 MP, f/2,2 + 2 MP + 2 MP

108 MP, f/1,9 + 8 MP, f/2,2 + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.300 mAh, 66W hızlı şarj

4.300 mAh, 66W hızlı şarj İşletim Sistemi: Magic UI 4.2

An itibarıyla Türkiye'de satın alınabilen HONOR 50, lansmana özel bir Magic Watch 2 kampanyasına sahip. Stoklarla sınırlı olan bu kampanya kapsamında akıllı telefonu satın alan tüketiciler, şirketin akıllı saatine de herhangi bir ücret ödemeden sahip olabiliyorlar. Ülkemizde yeşil ve siyah renklerle satın alınabilen HONOR 50'nin fiyatı ise 9.999 TL olarak açıklandı.