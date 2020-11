Honor'un Yeni Ürünleri, Google Servisleri'ne Sahip Olabilir

Huawei'nin Honor'u satmasının ardından yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda, kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceği, mevcut hizmetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hatta bu durum, Honor'un yeni cihazlarında Google Servisleri'nin önyüklü olabileceğinin de bir göstergesi.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Honor'u sattığından bahsetmiştik. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Honor artık Çinli bir konsorsiyum olan Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd'ye ait. Huawei, Honor'un sadece yüzde 1,4'ünün yasal sahibi. Hal böyle olunca da Honor kullanıcılarını bir endişe almıştı. Ancak gelen yeni bilgiler, Honor sahipleri için endişelenecek bir şey olmadığını ortaya koyuyor.

Yapılan açıklamalara günlük kullanıcılar, bu satış işleminden hiçbir şekilde etkilenmeyecekler. Çünkü Huawei altında çalışan 7000 kişi, bu el değişikliği ile birlikte Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd'ye geçecek. Kullanıcılar, mevcut hesaplarını kullanmaya devam ederken Magic UI güncellemeleri de sunulmaya devam edecek.

Honor kullanıcılarına sunulan satış sonrası destek de sorunsuz şekilde devam edecek

Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd, konuyla ilgili açıklamalarında satış sonrası desteklerde de bir sorun yaşanmayacağını belirtti. Ancak bugünden sonra alınacak tüm ürünler için hizmetler, Honor'un yeni servis sistemiyle sürdürülecek. Bununla birlikte, bundan sonraki süreçte piyasaya sürülecek Honor cihazların, Google Servisleri yüklenmiş olarak tüketicilere sunulabilir. Çünkü Huawei, Honor için artık yasal söz sahibi değil.

ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik ambargo kararı, hiç şüphesiz Honor'u da etkilemişti. Ancak son gelişmelerle birlikte Honor, Huawei'nin neden olduğu zincirlerden kurtulmuş durumda. Yani şirket, artık Huawei'den bağımsız ve Google ile bir anlaşmaya varabilir. Şirket bu sayede, Huawei'nin teknolojilerini son tüketiciye ulaştırma imkanına sahip olabilir. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği şu an için belirsiz.