Huawei, akıllı gözlüğü Gentle Monster Gözlük II ve kulak üstü kulaklığı FreeBuds Studio'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. Ürünler fiyatlarıyla keyif kaçırsa da özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, Güney Kore merkezli bir gözlük markası olan Gentle Monster ile ortak çalışması sonucunda ortaya çıkardığı ikinci nesil akıllı gözlüğü Huawei x Gentle Monster Gözlük II ile ilk kablosuz kulaküstü kulaklık modeli olan Huawei FreeBuds Studio’yu Türkiye’de ön siparişe açtı.

Akustik gizlilik özelliği ile dışarıya yönelik ses sızıntısını tamamen engelleyen Huawei x Gentle Monster Gözlük II, yarı açık şekilde tasarlanan ultra ince hoparlörler ile stereo ses kalitesi sunuyor. Görsel açıdan standart bir gözlükten neredeyse ayırt edilemeyen Gentle Monster Gözlük II; müzik dinleme, çağrı yanıtlama, sesli asistan gibi dikkat çeken özelliklere de sahip.

Huawei'nin ikinci nesil akıllı gözlüğü Türkiye'de: Gentle Monster Gözlük II

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Huawei x Gentle Monster Gözlük II için tavsiye edilen satış fiyatı 4.999 TL olacak. Ancak Huawei Online Mağaza’da sunulan kampanya dahilinde tüketiciler, Gentle Monster Gözlük II ile Watch GT 2 Pro’ya 7.298 TL yerine 6.899 TL’ye sahip olabilecekler.

Ayrıca Huawei Online Mağaza’dan Gentle Monster Gözlük II alanlar, satın alma işleminden sonra siteye yorum yazmaları halinde Band 3e’ye yalnızca 1 TL’ye sahip olabilecekleri bir hediye çeki kazanacaklar. Huawei, ön sipariş verenler için teslimatların 20 Kasım’da başlayacağını belirtiyor.

Huawei'nin ilk kulaküstü kulaklığı Türkiye'de: FreeBuds Studio

Hi-Fi kalitesinde bir ses deneyimi vadeden Huawei FreeBuds Studio, 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Son derece şık bir tasarıma sahip olan FreeBuds Studio, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile de tasarımı destekliyor.

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre FreeBuds Studio, Türkiye’de Huawei Band 4 Pro ile birlikte satışa sunulacak ve iki ürünün toplam fiyatı 3.998 TL yerine 3.499 TL olacak. Ayrıca Gentle Monster Gözlük II’de olduğu gibi satın alma işleminden sonra siteye yorum bırakanlar, aldıkları hediye kuponu ile Huawei Band 3e’ye yalnızca 1 TL’ye sahip olabilecekler.