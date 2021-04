Sony, 'Play at Home' Kapsamındaki Ücretsiz Oyununu Açıkladı

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yeni bir Play ay Home kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn: Complete Edition'ı ücretsiz hale getiren Sony, kampanyaya katılmak için PS Plus aboneliği de istemiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahipleri için yeni bir "Play at Home" etkinliği başlattı. Koronavirüs pandemisi sonrasında başlatılan bu etkinlik, oyuncuların evlerinde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla atılan adımlardan biriydi. İşte bu etkinliklerin en yenisi, pek çok oyunseverin yakından tanıdığı "Horizon Zero Dawn: Complete Edition"la birlikte geldi.

Bu arada, Play at Home kapsamında ücretsiz hale getirilen Horizon Zero Dawn: Complete Edition'ın oyunun temel sürümüne ek olarak "Frozen Wilds" isimli içerik paketini, dijital bir kitabı ve kimi ek oyun içi ögeleri içerdiğini de söylemek gerekiyor. Böylelikle oyunculara, 2017 yılında piyasaya sürülmesine rağmen bugün bile keyif veren Horizon Zero Dawn: Complete Edition'la tanışma imkanı verilmiş oldu. Kampanyaya son katılım tarihinin 14 Mayıs olduğunu da söyleyelim.

Kampanyadan faydalanmak için PS Plus abonesi olmanıza gerek yok

Sony, ücretsiz oyun kampanyalarını genelde PS Plus aboneleri için mümkün kılıyor. Yani ücretsiz olan bir oyunu deneyimleyebilmeniz için, Sony'nin ücretli abonelik paketini kullanıyor olmanız gerekiyor. Ancak Horizon Zero Dawn: Complete Edition için böyle bir şeyin olmadığını açıkça söylemek gerekiyor. PlayStation 4 ya da PlayStation 5'e sahipseniz, bu etkinlikten faydalanabilirsiniz.

Eğer sizler de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için başlatılan kampanyaya dahil olmak isterseniz, yapmanız gereken tek şey PlayStation Store'a ulaşarak Horizon Zero Dawn: Complete Edition'ın listeleme sayfasını bulmak. Bundan sonra da oyunu kütüphanenize ekleyip indirme işlemlerini başlatmanız, Horizon Zero Dawn: Complete Edition'a ücretsiz olarak sahip olmanızı sağlayacak. Bu arada, Sony'nin 22 Nisan'a kadar devam edecek olan bir Play at Home etkinliği daha bulunuyor. Bu etkinlik kapsamında da 9 adet oyuna ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. Bu kampanya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.