Horultuyu Azaltan Yapay Zeka Destekli Akıllı Yastık Üretildi

Eşinizin horlaması yüzünden uykusuz kaldığınız günler, yapay zeka destekli gürültü önleyici yastık sayesinde son bulabilir.

Northern Illinois Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, gürültü önleme teknolojisi ve adaptif algoritmalar kullanarak horlayan kişinin horlama düzenini inceleyen ve buna göre davranıp sesi engelleyen yapay zeka destekli akıllı bir yastık üretti.

Şimdilik bu ürün, IEEE / CAA Automatica Sinica Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışmada ayrıntılı olarak sunulan bir konsept olarak karşımıza çıksa da horlamayı susturmak için gürültü önlemeyi kullanan ilk ürün değil.

Daha önce benzer sistemler düşünülmüş olsa da işi yapan kısım yastığın dışında bir yerlerde konumlandırılıyordu. Bu üründe ise doğrudan yastığın içine gömülmüş durumda. Gürültü engelleme sistemi, horultuların algılanıp daha sonra bunlara eşit genlikte yeni ses dalgalarının üretilmesi; böylece iki sesin nötrlenmesi prensibine dayanıyor.

Araştırmanın eş yazarlarından biri olan Lichuan Liu, IEEE'ye yaptığı açıklamalarda horultunun 30-31 desibel azaltıldığını ve bunun önceki 20-21 desibel azaltan sistemlerden daha iyi olduğunu söyledi. Liu, şimdiki planlarının makine öğrenmesi kullanarak sistemi nasıl geliştirebilecekleri üzerine olduğunu belirtti.