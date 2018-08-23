  • HTC, 30 Ağustos'ta Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

HTC, 30 Ağustos'ta U12 Life Adında Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

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Twitter üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yapan HTC, 30 Ağustos'ta yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurdu. İpuçları, yeni telefonun HTC U12 Life olacağını gösteriyor.

Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, şirketin yeni orta seviye akıllı telefonu U12 Life’ı işaret eden bir Twitter paylaşımında bulundu. ‘’Güzellik ve güç 30 Ağustos 2018’de tanışacak.’’ şeklinde bir tweet atan HTC, ek olarak ise 30 Ağustos 2018 tarihini gösteren ve ortasında büyük bir ‘U’ harfi bulunan bir görsel paylaştı.

HTC’nin bu paylaşımı, Imagine Life kod adına sahip olan HTC U12 Life’ın 30 Ağustos’ta IFA 2018’de düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacağı şeklinde yorumlandı. Şu ana kadar ortaya çıkan bazı sızıntılar, HTC U12 Life’ın özellikleri hakkında bilgi vermişti. Görünüşe göre daha fazlasını öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.
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HTC U12 Life Özellikler (Sızıntı)

  • 6 inç (2160×1080 piksel) Full HD+ Ekran
  • Snapdragon 636 İşlemci, Adreno 509 GPU
  • 4GB RAM, 64GB Depolama
  • Android 8.1 Oreo İşletim Sistemi
  • 16MP Birincil 5MP İkincil Arka Kamera
  • 13MP Ön Kamera
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS
  • 3600mAh Batarya

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/261751/htc-u12-life-launch-date.html
Etiketler: HTC U12 Life
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