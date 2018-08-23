HTC, 30 Ağustos'ta Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

Twitter üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yapan HTC, 30 Ağustos'ta yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurdu. İpuçları, yeni telefonun HTC U12 Life olacağını gösteriyor.

Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, şirketin yeni orta seviye akıllı telefonu U12 Life’ı işaret eden bir Twitter paylaşımında bulundu. ‘’Güzellik ve güç 30 Ağustos 2018’de tanışacak.’’ şeklinde bir tweet atan HTC, ek olarak ise 30 Ağustos 2018 tarihini gösteren ve ortasında büyük bir ‘U’ harfi bulunan bir görsel paylaştı.

HTC’nin bu paylaşımı, Imagine Life kod adına sahip olan HTC U12 Life’ın 30 Ağustos’ta IFA 2018’de düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacağı şeklinde yorumlandı. Şu ana kadar ortaya çıkan bazı sızıntılar, HTC U12 Life’ın özellikleri hakkında bilgi vermişti. Görünüşe göre daha fazlasını öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

HTC U12 Life Özellikler (Sızıntı)