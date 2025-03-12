Bütçe dostu telefonlarıyla bilinen HTC, âdeta sudan ucuz yeni telefonu Wildfire E5 Plus'ı tanıttı.

Daha önce de uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen HTC, bütçe dostu bir akıllı telefon olan Wildfire E5 Plus modelini sessiz sedasız piyasaya sürdü.

Yaklaşık 93 dolar (3.404 TL) gibi oldukça uygun fiyata satılan bu telefon, doğal olarak birçok noktadan ödün veriyor ancak uygun fiyatlı telefonlar arasında adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Wildfire E5 Plus, şık bir tasarıma sahip. 6,75 inçlik ekranı, 90 Hz yenileme hızı sunuyor ancak ekran çözünürlüğü 720p ile sınırlı.

Telefon gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci bir dönem için fena sayılmasa da, günümüzün güçlü işlemcilerinin yanında yalnızca günlük işlevleri yerini getirebilecek güçte. 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı sunan telefon, microSD kart desteği ile depolama alanını artırma imkânı da tanıyor.

Kamera noktasında ise Wildfire E5 Plus, 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve 16MP selfie kamerası ile geliyor. Pil tarafında ise fiyatına göre gayet iyi diyebileceğimiz 5.000 mAh kapasiteye sahip bir pil yer alıyor.

HTC Wildfire E5 Plus özellikleri

Ekran 6,75 inç, 90 Hz yenileme hızı, 720P çözünürlük İşlemci Unisoc T606 RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50MP + 2MP Ön Kamera 16MP Pil 5.000 mAh

Şimdilik yalnızca Vietnam pazarında satışa sunulan HTC Wildfire E5 Plus'ın gelecek süreçte global pazarda da yer alması bekleniyor.