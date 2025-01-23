Google ile HTC arasında önemli bir iş birliği yaşandı. Google, 250 milyon dolar karşılığında HTC'nin artırılmış ve karma gerçeklik işine ortak oldu. Bu anlaşmanın amacı, Android XR'ı büyütmek.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundan bir süre önce "Android XR" platformunu duyuran şirket, şimdi de HTC'ye ortak oldu. Bilen okurlarımız vardır; geçmişte daha çok Android telefonlara odaklanan HTC, son yıllarda artırılmış ve karma gerçeklik başlıkları üzerinde çalışıyor ve etkileyici işler yapıyor.

HTC tarafından yapılan açıklamalarda Google'ın bu anlaşma için 250 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Anlaşma kapsamında HTC VIVE bünyesinde çalışan bazı mühendislerin Google bünyesine geçeceğini açıklayan HTC yetkilileri, fikrî mülkiyet haklarının da Google'a verileceğini duyurdu. Ancak HTC, teknolojilerini kullanma ve geliştirme haklarını elinde tutmaya devam edecek.

Google, anlaşmadan umutlu

Google tarafından yapılan açıklamalarda da anlaşmadan memnun olunduğu belirtildi. Google yetkilileri, bu anlaşma ile Android XR platformu için kulaklık ve başlık geliştirme işlerinin hızlanacağı belirtildi. Ayrıca Google, ek iş birliği fırsatlarını da araştırdığını açıkladı.

Google ile HTC arasındaki anlaşma her anlamda oldukça önemli. Bu sektördeki pastanın çok büyük bir bölümü Meta'nın elinde. Ayrıca Apple da karma gerçeklik dünyasına etkileyici bir giriş yaptı. Google'ın böyle bir dönemde HTC ile anlaşmaya varması, Android XR için kritik önem arz ediyor.