Huami, akıllı saat tasarımına sahip akıllı bileklikleri Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2'yi duyurdu. Şık bir görünüme sahip olan giyilebilir cihazlar, uzun batarya ömürleri ile dikkat çekiyor.

Xiaomi tarafından desteklenen giyilebilir teknoloji üreticisi Huami, akıllı saat ile akıllı bileklik arasında bir deneyim sunan iki yeni ürünü Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2’yi resmi olarak duyurdu. Amazfit GTR 2, oval tasarımı ile klasik saat benzeri bir görünüm sunarken; Amazfit GTS 2, dörtgen tasarımı ile daha modern bir görünüme sahip.

1,39 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında 328 ppi piksel yoğunluğu ve 450 nit ekran parlaklığı sunan Amazfit GTR 2, tek şarjla 14 gün kullanım süresi vadederek kullanıcıların her gece cihazın şarjını kontrol etmesine gerek bırakmıyor. Paslanmaz çelik gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı olan 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik vadeden cihaz, deri kayışı ile şıklığı da beraberinde getiriyor.

Amazfit GTR 2 tasarımı

Kullanıcının kalp atış hızını sürekli olarak takip eden Amazfit GTR 2, BioTracker 2 PPG optik sensör sayesinde kandaki oksijen seviyesini de tespit edip kullanıcıya bildirebiliyor. Ayrıca cihazda bulunan özel uyku takibi modu, BioTracker 2 PPG ile birlikte çalışarak kullanıcının uyku sırasındaki solunum aktivitesini de takip ediyor.

Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz kulaklıklara doğrudan bağlantı desteğine sahip olan Amazfit GTR 2, 4 GB dahili depolama alanı sayesinde doğrudan cihaza müzik yükleyebilmenize de imkan tanıyor. Cihazda ayrıca XiaoAI sesli asistan, Wi-Fi, NFC, GPS gibi özellikler de bulunuyor.

Amazfit GTS 2 tasarımı

Amazfit GTS 2 ise daha ince ve hafif bir cihaz olmasına rağmen GTR 2’den daha büyük bir ekrana sahip. 1,65 inç boyutundaki bu AMOLED ekran 341 ppi piksel yoğunluğu sunarken yine 450 nit maksimum parlaklığa sahip. GTR 2 ile aynı 12 spor moduna sahip olan cihazın ilerleyen dönemde alacağı güncellemelerle 90’a kadar spor moduna destek vereceği ifade edildi.

Sağlık ve spor özellikleri açısından GTR 2 ile son derece benzer özelliklere sahip olmasına rağmen Amazfit GTS 2, tek şarj ile daha kısa, 7 günlük bir kullanım süresi sunuyor. Kullanım süresindeki bu kısalma, Amazfit GTS 2’nin GTR 2’ye göre daha ince bir cihaz olup daha büyük ekran ve daha fazla piksel yoğunluğu sunmasından kaynaklanıyor.

Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 fiyatı

İki ayrı versiyona sahip olan Amazfit GTR 2’nin spor versiyonu 146 dolar (yaklaşık 1.116 TL + vergiler), klasik versiyonu ise 162 dolar (yaklaşık 1.238 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip. Amazfit GTS 2 ise tek bir versiyon ile satışa sunulacak ve Amazfit GTR 2’ın spor versiyonu ile benzer şekilde 146 dolar (yaklaşık 1.116 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.