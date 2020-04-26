Huami Amazfit X,'in Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Giyilebilir teknoloji ürünleri üreten Çinli teknoloji şirketi Huami’nin yenilikçi bir tasarıma sahip olan akıllı saati Amazfit X’in kitle fonlama sitesi Indiegogo üzerinden 28 Nisan’da yayınlanacağı açıklandı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Huami, geçtiğimiz senenin ağustos ayında yeni Amazfit X Smartwatch’u için ufak bir tanıtım yayınlamıştı. Şirket, onaylanmış tanıtım sayfasında, bu akıllı saatin 28 Nisan’da kitle fonlama platformu Indiegogo üzerinden yayınlayacağını açıkladı.

Huami Amazfit X, Indiegogo’da da en sonunda listelendi. Platform, Amazfit X’i kıvrımlı ekrana sahip, hem iş hem de antrenman tarzlarında kullanılabilen akıllı saat olarak listeledi. Huami’nin, yenilikçi tasarıma sahip olan bu akıllı saatini seri üretime sokmaktan çok kitle fonlamayla üreteceğini söylemek de pek yanlış olmaz.

Amazfit X donanımı

Amazfit X’in donanım özelliklerine bakıldığında 2,07 inçlik, 92 derece kıvrımlı bir ekrana sahip olduğu görülüyor. %100 NTSC renk gamına sahip olan bu AMOLED ekranın piksel yoğunluğu ise 326 PPI. Saatin parlaklığının 430 nite kadar çıktığı görülüyor ki bir akıllı saat için oldukça etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor. 12,5 mm kalınlığa sahip 3D kıvrımlı ekranın basınca duyarlı bir butonu bulunuyor.

Amazfit X, kıvrımlı yapısı sebebiyle 3 segmentli bir ana karta sahip şekilde kullanıcısıyla buluşacak. Ancak özellikleri şu an için bilinmiyor. Akıllı saatte 220 mAh değerinde bir batarya bulunuyor ve Huami, bataryanın 7 güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Tabii bu iddianın ne kadar doğru olduğu ürün çıktıktan sonra belli olacak.

Yukarıda saydıklarımıza ek olarak saatte bulunan bazı özellikler de şöyle; uygulama bildirimleri, bir dizi takip modu, BioTrackerTM PPG kalp hızı okuma sensörü, kontrol için gizli elektronik butonlar. Bu akıllı saatin fiyatının ne olduğu henüz bilinmiyor ancak iki sonra çıkacağını düşünecek olursak öğrenmek için çok da fazla beklememiz gerekmeyeceğini söyleyebiliriz.