Atcor isimli bir sağlık teknolojileri geliştiricisi, akıllı saatlerde kullanılmak üzere fotopletismografi sensör (PPG) geliştirmeyi başardı. Geliştirilen bu sensörlerin akıllı saatler için devrim niteliğinde olduğu söylenirken, sensörlerin tıbbi anlamda güvenilir olması büyük bir önem arz ediyor.

Akıllı telefon sektörünün yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte tüketiciler, onlarca çeşitte yeni ürün ile tanıştılar. Bu ürünlerin en popüler olanlarından bir tanesi de akıllı saatler. Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırırken sağlıkları ile ilgili de önemli verileri kaydetmeye yarayan akıllı saatler, ilerleyen dönemlerde çok daha işlevsel bir hal alacaklar gibi görünüyor.

Avustralya merkezli bir sağlık teknolojileri üreticisi olan Atcor, akıllı saatler ve diğer giyilebilir teknolojik ürünlerde kullanılmak üzere fotopletismografi sensör (PPG) geliştirilen ilk şirket olmayı başardı. Atcor'un bu hamlesi, akıllı saatlere duyulan ihtiyacı ve bu ürünlerin önemini de bir hayli artıracakmış gibi görünüyor. Atcor tarafından geliştirilen sensörlerin en önemli yanı, tıbbi anlamda güven veriyor oluşu.

Yeni sensörlerin hem tüketiciler hem de tıp sektörü için çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu sensörler, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıkların uzaktan, etkin ve doğru bir şekilde takip edilebilmesini sağlıyor. Yaşanan bu gelişme, son dönemlerin en sık konuşulan hastalığı COVID-19 ile ilgili de önemli bir durumun kapılarını aralıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgınının en çok etkilediği hastalık gruplarından bir tanesi de hipertansiyon. Uzmanlara göre hipertansiyon hastaları, koronavirüs konusunda ciddi bir risk altındalar. Atcor'un üst şirketi olan CardieX tarafından yapılan açıklamalarda, geliştirilen sensörlerin COVID-19 sonrası yaşamda küresel nüfus sağlığının korunması için önemli olduğu ifade ediliyor.

Atcor tarafından geliştirilen sensörler, Çinli bir yapay zeka ve tüketici elektroniği şirketi olan Mobvoi'ye sunulacak. Mobvoi, daha çok akıllı telefonlar ve diğer giyilebilir teknolojik ürünler üzerinde çalışarak bu ürünler için bir ekosistem oluşturmaya çalışıyor. Mobvoi, Atcor ile kuracağı yeni iş birliği ile geliştirilen sensörlerin akıllı saatlere entegre edilebilmelerini sağlayacak.

Atcor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında iddialı bazı cümleler bulunuyor. Örneğin şirket, Microsoft ve Apple gibi sektörün önemli şirketlerinin bile kendilerinin ulaştığı seviyede olmadıklarını vurguluyor. Atcor'un üst şirketi olan CardieX tarafından yapılan açıklamalardaysa geliştirilen yeni sensörlerin dönüm noktası olacağı ifade ediliyor. Görünüşe göre akıllı saat sektörü, ilerleyen dönemlerde ciddi bir değişimin içerisine girecek.