Huawei, 2019'da 100 Milyon Akıllı Telefon Satışına Ulaştı

ABD ile yaşanan krizle sık sık gündeme gelen Huawei, 30 Mayıs itibariyle 100 milyon adet akıllı telefon satış rakamına ulaşmayı başardı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz yılyarısı Çin dışında olmak üzere 206 milyon cihaz satmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde de 59 milyon telefon satışı gerçekleştirdi ve şirket, yıllık bazda %50,3 oranın büyüdü, Apple’ı geçerek Samsung’un arkasında ikinci olmayı başaran Huawei, rüzgârı arkasına almıştı ve 2020’de dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacak gibi duruyordu ancak şirket bir anda duvara çarptı. ABD ile yaşanan kriz sonrası şirket, ABD’deki tedarik zincirinden yasaklandı ve Google, Qualcomm, Intel gibi şirketlerle de bağları koptu.

Huawei, yaşanan bu olaylar sonrası 2019’da akıllı telefon satışlarında 40 ile 60 milyonluk bir düşüş yaşanabileceğini söyledi. Yani bu, şirketin bu sene içerisindeki hedefinin 146 milyon ile 166 milyon cihaz satışı olduğu anlamına geliyor ancak Huawei’nin akıllı telefon üretim başkanı He Gang, şirketin Nova 5 cihazının etkinliğinde yaptığı konuşmada 30 Mayıs itibariyle şirketin 100 milyon adet telefon sattığını açıkladı.

Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Ren Zhengfei, bu hafta içi yaptığı konuşmada şirketin Çin dışındaki akıllı telefon satışlarında geçtiğimiz aydan bu yana %40’lık bir düşüş yaşadığını söyledi.

Bu arada Huawei, akıllı telefon tarafında çeşitli sorunlar yaşasa da giyilebilir cihazlar alanında oldukça iyi bir grafiğe sahip. Huawei Müşteri İş Grubu, bugün yaptığı açıklamada Huawei Watch GT akıllı saatlerin Ekim ayından bu yana dünya genelinde 2 milyon satış rakamına ulaştığını açıkladı. Şirket, giyilebilir cihazlar segmentinde bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %282,2’lik bir artış yakaladı. Genele bakıldığında ise şirket, Ocak ayından Mart ayına kadar olan dönemde toplam 5 milyon giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirerek. Bu da Huawei'nin sektörde Apple ve Xiaomi’nin ardından üçüncü sıraya yerleştiğini gösteriyor.

Huawei, her şeye rağmen oldukça iyi bir satış rakamına ulaşmış durumda. Çin ve ABD arasındaki yüksek gerilimli ticaret savaşı sona erer ve şirket, ABD’nin kara listesinden çıkmayı başarırsa bu sene de Samsung ve Apple’a karşı dişli mücadelesini sürdürebilir ancak iki ülke arasındaki ilişki gergin kalmaya devam ederse Trump yönetimi, Çin’den gelen ürünlere 300 milyar dolarlık ek vergi koymakla tehdit ediyor ki bu ürünlerin arasında akıllı telefonlar, tabletler ve benzeri ürünler de bulunuyor.