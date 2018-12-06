Huawei, 3 Boyutlu Fotoğraf Çekebilen Telefon Üretebilir

Huawei, 2019'a girmeden 3 boyutlu fotoğraf çekebilme özelliğine sahip bir telefon ile karşımıza çıkabilir.

Huawei, bundan birkaç yıl öncesine kadar telefon piyasasında pek bir ses getirememişti. Son yıllarda ise telefon pazarında birinci olmayı kafaya koyan Çinli üretici, sızdırılan bilgilere göre 3 boyutlu fotoğraf çekebilen telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son dönemlerde fotoğraf çekebilme kalitesi yüksek olan telefonlar diğerlerine kıyasla çok daha fazla rağbet görmeye başladı. Hatta bunun bir nebze prestij yarışına dahi dönüştüğü söylenebilecek düzeyde olması, Huawei firmasını biraz daha farklı bir proje ile karşımıza çıkarıyor.

Her ne kadar başlangıç aşamasında bulunan projenin çok kolay bir şekilde manipüle edilebilir olacağı tahmin edilse de, Huawei'nin çok daha büyük planları olduğu düşünülüyor. Eğer hatırlarsanız, henüz geçtiğimiz ayda Huawei Mate 20 Pro için 3D Live Maker isminde bir uygulama piyasaya sürülmüştü. Her ne kadar Sony firmasına ait 3D Creator isimli uygulama ile oldukça benzerlik gösterse de görünüşe göre Huawei bu konuyu bir adım daha öteye taşıyıp mobil dünyaya da monte etmeye hazır.

Gelen bilgilere göre 3D Kamera özelliğine sahip olacak telefon, durgun nesneleri 3 boyutlu olarak çok daha güzel bir şekilde çekebilecek, üzerinde bulunan sensörler ile birlikte de fotoğrafa 3. boyutu katabilecek. Şu an için herhangi bir görüntü ya da daha fazla bilgiye sahip olmasak da, telefonun oldukça yakın bir zaman içerisinde piyasaya sürülecek olması heyecanlanmamıza yetiyor.