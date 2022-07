Huawei'nin otomobil markası AITO, M7 isimli yeni SUV modelini tanıttı. Benzersiz özelliklerle donatılan SUV, en çok da 'sıfır yer çekimi' koltuklarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte Huawei'nin yeni otomobilinin özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji devi Huawei, bundan bir süre önce Çinli otomobil üreticisi Seres ile ortaklığa gitmiş ve AITO isimli otomobil markasını resmileştirmişti. 2022'nin başında ise ilk elektrikli otomobili AITO M5'i tanıtan şirket, bu aracın ilk 5 gününde 6.000 sipariş aldığını duyurmuştu. Şimdiyse Huawei'den yine çok konuşulacak bir hamle geldi.

Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte yepyeni elektrikli otomobili AITO M7'yi tanıttı. Lüks, üst düzey özelliklerle donatılmış ve 6 koltuklu bir yapıya sahip üst düzey bir SUV olarak karşımıza çıkan otomobil, sunduğu özelliklerle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, AITO M7'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Karşınızda AITO M7

AITO M7'nin dış tasarımı, oldukça iri ve ilk görüşte dikkat çeken bir yapıda. Düz çizgilerle bezenmiş ızgaraya sahip olan M7, dikey sis farlarıyla hoş bir uyum içerisinde olan şerit LED gündüz aydınlatması ile geliyor. Gövdeye gömülü kapı kollarına sahip olan SUV, arka kısımda ise TOGG benzeri aydınlatmaya sahip.

AITO M7, bir 'akıllı cihazmışçasına' gelişmiş özelliklere sahip

AITO M7'yi benzersiz kılan özellikleri, aracın iç kısmında yer alıyor. HarmonyOS Akıllı Kokpit'in kullanıldığı otomobil, 10.25 inç büyüklüğünde kavisli LCD gösterge paneline sahip. Aracın bilgi-eğlence ekranı ise 15.6 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlük sunuyor. Bu ekran, Huawei Video, Huawei Music, NetEase Cloud Music ve Himalaya gibi uygulamaların tümünü sunuyor. Ancak her şey bundan ibaret değil. Otomobildeki HarmonyOS yazılımı, bu otomobilin Huawei markalı akıllı telefonlar, akıllı saatler ve tabletlerle kolaylıkla eşleştirilmesini ve anlık veri aktarımı yapılabilmesini sağlıyor. Yani Huawei telefonlardaki her şey aynı anda AITO M7'de bulunacak. Bunlarla birlikte, bu otomobilde yerleşik sesli asistan olduğunu, araçla ilgili tüm kontrolün bu asistan aracılığıyla yönetilebileceğini belirtelim.

AITO M7, sahip olduğu teknolojik donanımlarla da tüketiciyi memnun edecek. Zira şirket, yeni otomobilinde iki adet 40 watt destekli kablosuz şarj pedi, iki adet de 66 watt destekli kablolu şarj girişi imkanı sunulduğunu belirtti. Böylelikle AITO M7, aynı anda 4 akıllı telefonu şarj edebilecek. Üstelik bu otomobilde sıfır yer çekimi koltukları da mevcut. Peki bu ne demek?

Dünyanın ilk 'sıfır yer çekimli koltuğu' arabada olduğunuzu unutturuyor...

AITO M7'nin koltukları, sektörde ilk olan sıfır yer çekimi özelliği ile geliyor. Koltuğun yan tarafına bir kez dokunulmasıyla kullanılabilir olabilen teknoloji, koltuk açısını 113 dereceye ayarlıyor. Huawei mühendisleri, aldıkları patent ile bu koltuğa oturan bir kişinin vücudundaki tüm basıncı dengeliyor ve otomobildeki sarsıntının etkilerini sıfırlıyor. Bu koltuklardan birine oturduğunuzda, evinizde yatıyor hissiyle karşılaşacaksınız.

AITO M7, motor özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Huawei'nin DriveONE isimli teknolojisinin kullanıldığı SUV, yakıtı yolda gitmek için değil, elektrik motorunu şarj etmek için kullanıyor. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre M7, 1.100 km'ye ulaşan menziliyle dikkat çekecek.

AITO M7, 47.800 dolar ila 56.800 dolar aralığında değişen fiyatlarla satın alınabilecek. SUV'un AITO M5'ten daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.