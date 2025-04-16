Huawei, damar izinden kimlik doğrulama yapan yeni nesil Smart Door Lock 2 model akıllı kapı kilidini tanıttı.

Huawei, yeni nesil akıllı kapı kilidi serisi Smart Door Lock 2'yi tanıttı. Yapay zekâ destekli bu yeni sistem, farklı kimlik doğrulama seçenekleriyle geliyor ama en çok dikkat çeken detayı, avuç içi damarlarını tanıyabilen yepyeni bir teknoloji sunuyor olması.

Huawei Smart Door Lock 2, markanın avuç içi tanıma teknolojisini kullandığı ilk kapı kilidi modeli. Yeni kilit elin iç kısmındaki damarları kızılötesi sensörlerle tarıyor; bu veriler ise yüksek işlem gücüne sahip çip ve ultrasonik izleme sistemiyle birlikte çalışarak kimlik doğrulamasını sağlıyor.

Huawei Smart Door Lock 2 özellikleri

Parmak izi tanımada zorluk yaşayan kullanıcılar veya çocuklar için de çalışabilen bu sistem, güvenlik konusunda oldukça iddialı. Cihazda kullanılan yapay zekâ işlem birimi, önceki modellere göre 15 kat daha güçlü, bu da tanıma sürecinin hem daha hızlı hem de daha güvenilir olmasını sağlıyor.

Yapay zekâ destekli avuç içi damar tanıma sistemi

Parmak izi, dijital şifre, anahtar ve mobil uygulama ile açma seçenekleri

161 derece geniş açılı kamera ve 7 günlük ücretsiz bulut depolama

AI Life uygulaması üzerinden sesli hatırlatmalar ve uyarılar

Akıllı telefon, televizyon ve araç ekranı gibi cihazlarla görüntü aktarımı

HarmonyOS 5 işletim sistemiyle uyumlu çalışma

Acil durumlar için fiziksel kırmızı butonla enerji desteği

10.000 mAh batarya ile 3 ila 5 ay arası kullanım süresi

Kapı açık kaldığında ya da zorla açılmaya çalışıldığında devreye giren çeşitli güvenlik alarmları

Huawei Smart Door Lock 2, “Uzay Siyahı” renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Cihazın iç paneli 430 x 82 x 60 mm, dış paneli ise 430 x 82 x 66 mm boyutlarında tasarlandı. Fiyatı 2499 yuan (yaklaşık 340 dolar) olarak duyuruldu. Daha fazla özellikle gelen Premium sürüm içinse 2799 yuan (yaklaşık 380 dolar) fiyat etiketi belirlendi. Huawei, ürünün 28 Nisan’da satışa çıkacağını da paylaştı.